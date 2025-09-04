Gratis-Labubus für alle: Geschäft schließt und verschenkt Plüschtiere

Vom Kultobjekt zum Ladenhüter: Die einst heiß begehrten Labubu-Monster, für die Fans noch kürzlich hunderte Euro zahlten, werden in Wien jetzt kostenlos abgegeben.

Die Plüsch-Monster, die einst Sammler zu Höchstpreisen verführten, werden in Wien nun verschenkt. Was vor kurzem noch als begehrtes Sammlerstück galt, scheint seinen Reiz verloren zu haben – ein klassisches Beispiel für die Vergänglichkeit von Trendphänomenen.

Erst vor wenigen Wochen erlebten die Labubu-Figuren (Plüsch-Sammelfiguren) ihren kommerziellen Höhepunkt. In Berlin nahmen Fans sogar widrige Wetterbedingungen in Kauf und warteten stundenlang im Regen, um eines der begehrten Monster zu erwerben. Die Preise erreichten dabei Höhen von mehreren hundert Euro.

Ein aktuelles Video auf der Plattform TikTok dokumentiert nun eine überraschende Wendung: Der Nutzer Andreas Diesenreiter zeigt sich beim Verlassen eines Wiener Labubu-Geschäfts mit einer der Figuren in der Hand. Als er die Kamera zurück auf den Laden richtet, wird ein nahezu leeres Geschäft sichtbar, in dem ein Mitarbeiter offenbar die letzten Waren entfernt. Der Kommentar des TikTokers dazu ist eindeutig: „Der ‚Labubu‘ Laden auf der Mariahilfer Straße sperrt zu und verschenkt gerade die Restbestände.“

📍 Ort des Geschehens

Geschäftsschließung bestätigt

Der „La Bubben“-Store auf der Mariahilfer Straße 77 wurde tatsächlich Anfang September 2025 geschlossen. Als Nachmieter zieht eine Tchibo-Ausweichfiliale in das Geschäftslokal ein, wie der Kurier bestätigte. Die Restbestände der Labubu-Plüschfiguren wurden laut übereinstimmenden Medienberichten und den viralen Videoaufnahmen an Passanten verschenkt.

Ende eines Trends

Laut Kurier muss der Shop einer Tchibo-Ausweichfiliale weichen. Im Internet vermuten viele Nutzer jedoch, dass die Begeisterung für die Figuren schlicht nachgelassen hat. Ein Kommentar unter dem TikTok-Video fasst diese Sichtweise zusammen: „Einerseits traurig zu sehen wenn ein Geschäft zusperren muss, allerdings war es von vornherein klar, dass der Hype um diese Labubus nur ein paar Monate gehen wird.“

Fälschungsverdacht erhärtet sich

Für leidenschaftliche Sammler, die hohe Summen investiert haben, dürfte diese Entwicklung besonders bitter sein. Doch warum werden die Figuren plötzlich kostenlos abgegeben? Eine alternative Theorie stammt von der TikTok-Nutzerin „Dula Peep“, die vermutet, dass in dem Geschäft möglicherweise Fälschungen verkauft wurden. Diese Ansicht teilt auch ein weiterer Nutzer, der anmerkt, dass Pop Mart (chinesischer Spielzeughersteller) – der offizielle Hersteller der Labubu-Figuren – derzeit aktiv gegen Produktfälschungen vorgeht.

Tatsächlich kursieren in sozialen Medien zahlreiche Hinweise und Warnungen vor Fälschungen. Laut Kommentaren und TikTok-Videos sollen in Wiener Labubu-Shops vermehrt nicht originale Figuren verkauft worden sein. Der Hersteller Pop Mart ist seit Sommer 2025 verstärkt gegen Produktfälschungen aktiv, was die Theorie untermauert, dass auch der Wiener Store möglicherweise von dieser Problematik betroffen war.