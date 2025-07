Grausiger Fund: Dorfbewohner finden Vermissten in Bauch einer 8-Meter-Python

Auf Sulawesi endete die Suche nach einem vermissten Landwirt mit einer erschütternden Entdeckung: Dorfbewohner fanden den Mann im Inneren einer gigantischen Python.

Im Inneren einer acht Meter langen Python haben Dorfbewohner auf der indonesischen Insel Sulawesi den vermissten Landwirt La Notij gefunden. Der Mann aus dem Dorf Madschapahit im südöstlichen Teil Sulawesis war seit Freitagmorgen verschwunden, nachdem er nicht von seiner Plantage heimgekehrt war.

Bei der Suche nach dem Vermissten machten die Einwohner eine grausige Entdeckung: Sie stießen auf eine ungewöhnlich aufgeblähte Python, deren Körpermitte deutlich die Konturen eines menschlichen Körpers erkennen ließ. Als die Dorfbewohner die Schlange öffneten, bestätigte sich der schreckliche Verdacht – sie fanden den leblosen Körper des gesuchten Landwirts.

⇢ Python verschlingt Mann: Dorfbewohner öffnen Schlange bei lebendigem Leib



Seltener Vorfall

Wie das indische Free Press Journal berichtet, handelt es sich laut den örtlichen Behörden um den ersten derartigen Vorfall in dieser Region.

Tödliche Begegnungen zwischen Menschen und Riesenschlangen zählen selbst in Indonesien zu den absoluten Ausnahmefällen.

Zunehmende Fälle in der Region

Obwohl solche Vorfälle weltweit äußerst selten sind, wurden in Indonesien in jüngster Vergangenheit mehrere ähnliche Fälle dokumentiert. Erst im Juni 2024 gab es einen vergleichbaren Vorfall in Süd-Sulawesi, und bereits 2018 kam es in Südost-Sulawesi zu einem ähnlichen tragischen Ereignis.

Experten beobachten eine beunruhigende Häufung solcher Fälle in bestimmten ländlichen Gebieten Indonesiens.

📍 Ort des Geschehens