Große Familie mit 12 Kindern aus Serbien trotzt negativer Natalitätsrate

Probleme mit der negativen Natalitätsrate gelten nicht für diese Familie. Marija und Predrag Cakarevic aus dem Dorf Mrosaljci (Serbien) sind echte Helden, die trotz der schwierigen Situation in 12 Ehejahren so viele Kinder zur Welt gebracht haben.

„Die Mutter ist die Säule des Hauses und der Familie“ sagt ein Balkan-Sprichwort. Sie hat ihr Leben den Kindern gewidmet, und der Vater ist derjenige, der von morgens bis abends arbeitet, um so viel wie möglich für die Kinder zu sorgen.

Es ist nicht einfach, besonders in den Wintermonaten, auf dem Land Geld zu verdienen. Predrag ist Bauer, Holzfäller, Kohlebauer, Himbeerzüchter, Kartoffelzüchter und alles, was er braucht, um die Mitglieder seiner zahlreichen Familie zu ernähren, zu kleiden und zu erziehen.

(FOTO: zVg.)

„Es gibt nie genug Kinder. Ich habe eine Tochter aus meiner ersten Ehe, und als ich das zweite Mal heiratete, hatte ich nicht erwartet, genau 12 von ihnen zu bekommen. Wir zählen uns jeden Tag, weil immer einer fehlt. Die älteren Kinder kümmern sich um die jüngeren, und so funktionieren wir seit Jahren. Was die finanzielle Situation betrifft, ist es nicht einfach. Eine Person muss mehrere tausend Euro im Monat verdienen, um jeden ersten im Monat kein Minus zu erreichen. Wir arbeiten so hart wir können; wir arbeiten im Feld, ich gehe in den Wald und hole Holz. Die Kinderkleidung wird voneinander vererbt, bis sie passt und getragen werden kann. Wir backen das Brot selbst, denn wenn wir es kaufen würden, bräuchten wir sieben oder acht für den ganzen Tag“, erzählte Predrag der Nachrichtenagentur RINA.

Das Haus der Familie Cakarevic liegt auf einer Lichtung und erinnert durch den Hof voller Kinder und die ständig besetzte Schaukel oft an einen Kindergarten. Es steht unter einem Kredit, und obwohl das Haus voller Lachen und kindlicher Freude ist, quälen die Eltern die Schulden, die sie noch nicht abbezahlt haben, weil es ihnen vor lauter Ausgaben unmöglich ist, etwas auf der Seite zu lassen.

(FOTO: zVg.)

„Im Sommer arbeiten wir 20 Stunden am Tag. Himbeeren werden gepflückt, und die älteren Kinder helfen so viel sie können. Ich bin seit dem frühen Morgengrauen im Wald und das Holz wird bis zum Winteranfang gefällt. Jetzt gibt es auf dem Land nicht viel Arbeit, also behelfen wir uns, wie wir können. Das einzige dauerhafte Einkommen im Haus ist das Kindergeld von 170 Euro, das die Ehefrau erhält, alles andere ist ungewiss. Wir können diese Hausschulden auf keinen Fall abbezahlen, und das ist das Wichtigste für uns. Wir kämpfen, wie wir können, aber wenn ich nach Hause komme und sie alle zusammen sehe, erwachen neue Kräfte in mir und der Wille, für sie voranzukommen.

➤ Kinder sind gut und fleißig, und wenn sie groß sind, möchte ich nur, dass sie gute Menschen sind, alles andere ist weniger wichtig“, sagte Predrag.

Trotz des bescheidenen Einkommens und der Schulden haben die Kinder alles, was sie für Schule, Essen und Kleidung brauchen. Wegen der schlechten Straßen, des Schnees und des Schlamms fährt Predrag seine Kinder jeden Tag zur Schule, entweder ins Dorf oder ins Zentrum der Nachbarstadt Arilje.