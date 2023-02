Lehre in der Reinigungstechnik: Mehr als nur Putzen

Spricht man mit jungen Reinigungstechnikerinnen und Reinigungstechnikern, dann ist für diese klar: „Wir sind keine einfachen Putzkräfte.“ Im Gespräch kommt rasch das umfangreiche fachliche Wissen der Lehrlinge und Gesell:innen zutage.

Insbesondere das Bewusstsein um die Aufstiegs- und Veränderungsmöglichkeiten, die mit der Ausbildung einhergehen, ist vorhanden: „Man kann ins Objektmanagement gehen, ins Marketing oder ins Key Account Management„, stellt Vanessa Tomic fest. Die ausgebildete Reinigungstechnikerin hat im Herbst 2022 mit dem Meisterkurs begonnen, der an der Gebäudereinigungsakademie in Wien-Liesing läuft.

Umfassende Fachkenntnis

Lehrling Marko Miketić fühlt sich pudelwohl in der Ausbildung und erzählt, was in der Gebäudereinigungsakademie alles vermittelt wird: Kenntnisse über die unterschiedlichen Bodenbeläge, die Bedeutung des PH-Werts bei der Wahl von Reinigungsmitteln, und welche schädlichen Auswirkungen der Griff zur falschen Chemikalie haben kann.

„Unsere Absolventinnen und Absolventen erlangen eine umfassende Fachkenntnis über Oberflächen, müssen über verschiedenste Maschinen und Geräte Bescheid wissen„ Landesinnungsmeister Gerhard Komarek

Recruiting-Kampagne

Bereits 2022 startete die Landesinnung Wien eine Recruiting-Kampagne, mit der via Online- und Social-Media-Werbung sowie per Flyer-Verteilung u. a. in Jugendzentren neue Nachwuchskräfte rekrutiert wurden. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Dienstleistungen, die bei den Unternehmen der Reinigungsbranche angefragt werden, sind die Ausbildungsbetriebe 2023 mehr denn je auf der Suche nach Lehrlingen.

„Dabei bilden wir Expertinnen und Experten in vielerlei Hinsicht aus„, wie etwa Reinigungstechnik-Meister Jovica Tomic erklärt. Er ist Prokurist und Niederlassungsleiter beim Wiener Unternehmen Infrastrukturelles Facility Management Service (ifms). „Als fachkundiger Reinigungsmeister bzw. als Reinigungsmeisterin mit Lehrabschluss kann man mit Leuten aus vielen anderen Fachberufen mitreden: Mit den Chemikern, weil man viel über chemische Abläufe lernt. Oder auch mit dem medizinischen Fachpersonal, wenn man sich über Mikroorganismen und Hygienestandards austauscht.„

Rasche Weiterentwicklung

Sebastian Wilken, Geschäftsführer der da-ka Hausbetreuung, betont die Möglichkeit, sich als Facharbeiterin bzw. Facharbeiter rasch weiterzuentwickeln: „Viel schneller als in anderen Berufen ist es möglich, etwa zum Vorarbeiter in einem größeren Objekt zu werden und dort Führungsverantwortung zu übernehmen.“ Nach absolvierter Meisterprüfung biete sich dann gleich die Möglichkeit, zum Objektleiter aufzusteigen: „Firmen-Fahrzeug, Handy, Laptop und eine reine Managementtätigkeit gehen damit einher. Und die Gehälter in dem Bereich sind sehr ordentlich„, sagt Wilken.

Aufstiegsmöglichkeiten

Was die Aufstiegsmöglichkeiten angeht, ergänzt Landesinnungsmeister Komarek: „Wir haben Leute, die unsere Reinigungstechnik-Lehre durchlaufen und sich Richtung Sonderreinigung weitergebildet haben. Dann werden sie Sonderreinigungsleiter, und mittlerweile leiten sie als Objektleiterin oder Objektleiter zum Teil 100 Mitarbeitende. Manche haben sich selbständig gemacht und sind heute erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer.„

„Wir zeigen jeden Tag, was professionelles Reinigen bedeutet“, stellt Christoph Guserl fest, Geschäftsführer der Gebäudereinigungsakademie. Dabei handelt es sich um „Europas größtes und modernstes Ausbildungszentrum für die Reinigungsbranche.„

„Mit der Lehre zum Reinigungstechniker bzw. zur Reinigungstechnikerin bilden wir gefragte Fachkräfte aus„, stellt Gerhard Komarek, Innungsmeister für die Landesinnung Wien der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, fest.

„Nachdem unsere Branche während der Corona-Pandemie eine verdiente Aufwertung erfahren hat, suchen unsere Mitgliedsbetriebe stärker denn je nach talentierten jungen Menschen.„ Landesinnungsmeister Gerhard Komarek

Ausbildung & Gehalt

Die Ausbildung umfasst tiefgehende Kenntnisse zur umweltschonenden Anwendung von Reinigungsmitteln und dem Umgang mit Maschinen. Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist die Vermittlung von Führungskompetenz.

Das Brutto-Entgelt beträgt im ersten Lehrjahr 884,01 Euro und steigt über die Ausbildungsdauer auf 1.105,02 Euro im zweiten und 1.348,12 Euro im dritten Lehrjahr. Im vierten Lehrjahr (Doppellehre) beträgt das Entgelt 1.547,02 Euro.

