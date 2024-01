Großoperation: „Meistgesuchter“ Verbrecher aus Gefängnis verschwunden

Im Brennpunkt der Justiz steht derzeit die mysteriöse Abwesenheit von José Adolfo Macias, dem Anführer der berüchtigten kriminellen Organisation „Los Choneros“. Der als „Fito“ bekannte Gefängnisinsasse ist spurlos aus der Haftanstalt in Guayaquil verschwunden. Eine Großoperation zur Suche nach dem Flüchtigen wurde eingeleitet, wie General Cesar Zapata, der nationale Polizeikommandant, in einer Pressekonferenz bekannt gab.

José Adolfo Macias, besser bekannt unter dem Decknamen „Fito“, führt die Liste der meistgesuchten Verbrecher Ecuadors an. Er wurde 2011 wegen einer Reihe schwerer Verbrechen, darunter Drogenhandel und Mord, zu einer Gefängnisstrafe von 34 Jahren verurteilt. Seine Organisation „Los Choneros“ steht im Verdacht, die Kontrolle über die wichtigsten Gefängnisse des Landes auszuüben.

Die ecuadorianischen Behörden haben eine großangelegte Operation zur Suche nach dem Flüchtigen gestartet. „Wir sind dankbar für den Mut und das Engagement der Strafverfolgungsbehörden, die in einer Operation, an der mehr als 3000 Menschen beteiligt waren, in das Gefängnis eingedrungen sind, um den meistgesuchten Gefangenen zu finden“, äußerte sich Präsidentensprecher Roberto Izurieta auf der Pressekonferenz.

Kriminalität in Gefängnissen

Das Verschwinden von Macias wirft ein Schlaglicht auf die prekäre Situation in den überfüllten Gefängnissen Ecuadors. In denen sind Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden kriminellen Organisationen an der Tagesordnung. Seit Beginn des Jahres 2021 sind in den Haftanstalten des Landes bereits mehr als 400 Insassen ums Leben gekommen.

Der Fall Macias verdeutlicht die enormen Herausforderungen, denen sich die ecuadorianischen Behörden im Kampf gegen das organisierte Verbrechen gegenübersehen.