Krankenhausmitarbeiter missbraucht über 100 Leichen

Ein langjähriger Mitarbeiter hat über ein Jahrzehnt hinweg die sterblichen Überreste von mehr als 100 Frauen und Mädchen missbraucht. Der Fall wurde kürzlich durch einen Untersuchungsbericht aufgedeckt.

Die Enthüllung ist umso verstörender, da der Täter bereits eine lebenslange Haftstrafe für zwei sexuell motivierte Morde in den 80er Jahren verbüßt.

Als Handwerker angestellt

Der nun 69-jährige Täter war von 2005 bis 2020 als Handwerker in zwei Krankenhäusern im südostenglischen Kent tätig. Während dieser Zeit nutzte er seine Position aus. Er missbrauchte die sterblichen Überreste von mindestens 101 Frauen und Mädchen, im Alter von neun bis 100 Jahren.

Jonathan Michael, der Vorsitzende der Untersuchung, erklärte, dass der Täter „routinemäßig über seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus arbeitete. Er übernahm Aufgaben in der Leichenhalle, die nicht notwendig waren oder die nicht von jemand ausgeführt werden sollten, der wie er chronische Rückenprobleme hat“. Er fügte hinzu, dass diese ungewöhnlichen Arbeitspraktiken „nie richtig hinterfragt“ wurden.

Mangelnde Kontrollen

Trotz der Häufigkeit der Besuche des Täters in der Leichenhalle – in einem Jahr sogar 444 Mal – blieben diese „unbemerkt und unkontrolliert“. Grund dafür waren Versäumnisse des Managements und die mangelnde Kontrolle des Mitarbeiters. Diese haben es ihm ermöglicht, seine Taten über einen so langen Zeitraum zu begehen.

Michael forderte die Krankenhausgruppe Maidstone und Tunbridge Wells NHS Trust auf, „ernsthaft und sorgfältig über ihre Verantwortung für die Schwächen und Versäumnisse nachzudenken“. Er schlug auch konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Kontrolle in den Krankenhäusern vor. Beispielsweise die Einrichtung von Sicherheitskameras in der Leichenhalle und den Obduktionsräumen. Auch soll eine Regelung kommen, dass Mitarbeiter des Hauspersonals in diesen Bereichen zu zweit arbeiten.