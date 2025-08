Großräumige Sperre: Granate in Wien-Penzing gefunden

Mitten in Wien-Penzing tauchte plötzlich ein gefährliches Relikt aus der Vergangenheit auf. Der Fund sorgte für einen Großeinsatz und stundenlange Verkehrsbehinderungen.

Bei Grabungsarbeiten in der Albert-Schweitzer-Gasse in Wien-Penzing stießen Arbeiter am Montagnachmittag auf eine mutmaßliche Sprenggranate. Der Fund löste am 4. Jänner 2025 gegen 13.30 Uhr einen sofortigen Sicherheitseinsatz aus. Die Polizei reagierte umgehend mit der Errichtung eines Sperrkreises und leitete den Verkehr großräumig um. Zur Beurteilung der Lage war auch ein sprengstoffkundiger Beamter an der Fundstelle präsent.

Besonders betroffen von den Verkehrsbehinderungen waren die Zufahrtsstraßen zum nahegelegenen Auhofcenter. Die Polizei sperrte das gesamte Gebiet rund um den Fundort für etwa eine Stunde großräumig ab, um die Sicherheit der Anrainer zu gewährleisten.

Erfolgreiche Entschärfung

Zur fachgerechten Entsorgung des Kriegsrelikts rückte der Entminungsdienst des Bundesheeres an. Die Experten konnten die nicht detonierte Granate unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen sicher bergen und abtransportieren. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz erfolgreich beendet und alle Absperrungen wurden wieder aufgehoben. Bei dem gesamten Einsatz wurde niemand verletzt.

In einer Mitteilung warnt die Polizei ausdrücklich davor, verdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial selbst zu bewegen oder zu manipulieren. Bei derartigen Funden empfehlen die Behörden, sich den Fundort gut einzuprägen, ausreichend Abstand zu halten und sofort die Polizei unter der Notrufnummer 133 zu verständigen. Das eigenständige Berühren oder Bewegen solcher Objekte ist strikt untersagt.

