Hackerangriff auf Flughafen Wien – Was steckte dahinter

Ein Flug, eine Waffenlieferung – und Daten, die nie öffentlich werden sollten. Der Flughafen Wien steht im Visier einer Hackergruppe.

Am 18. Juli transportierte der Flug TP1271 von Wien nach Portugal eine ungewöhnliche Ladung: 1590 Kilogramm Glock-Pistolen. Dass österreichische Schusswaffen diesen Weg nehmen, ist für sich genommen kein Aufsehen erregender Vorgang – die portugiesischen Streitkräfte haben die Glock als Standardwaffe eingeführt.

Zweifelhafte Datenlage

Was hingegen aufhorchen lässt: Informationen darüber, wann und auf welchem Weg Waffen per Luftfracht verschickt werden, sind grundsätzlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Genau diese Daten sollen nun jedoch zugänglich sein – weil eine Hackergruppe nach eigenen Angaben in die Systeme der Flughafen Wien AG eingedrungen ist. An der Darstellung bestehen allerdings erhebliche Zweifel.

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Eine Hackergruppe erhebt den Anspruch, im Besitz sensibler Daten der Flughafen Wien AG zu sein. Ob es sich dabei um einen tatsächlichen Cyberangriff handelt oder lediglich um einen inszenierten Marketing-Stunt, ist bislang nicht geklärt.