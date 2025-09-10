Härtetest für Handwerks-Elite: Österreichs Youngstars im Europa-Duell

Mit Präzision, Leidenschaft und Nervenstärke kämpfen Österreichs beste Nachwuchsfachkräfte in Dänemark um europäische Ehren – von Friseurkunst bis Elektronik-Engineering.

Beim europäischen Berufswettbewerb EuroSkills 2025 (9.-13. September) im MCH Messecenter Herning, Dänemark stellen österreichische Fachkräfte ihr Können unter Beweis. Rund 600 junge Fachkräfte aus 33 Ländern treten in 38 Berufen gegeneinander an – darunter die Niederösterreicherin Carina Kern, die 2024 bei den WorldSkills in Lyon bereits mit dem „Medaillon of Excellence“ ausgezeichnet wurde, muss in der Friseur-Kategorie ihr gesamtes Repertoire abrufen – von Färbetechniken über präzise Schnitte bis hin zu komplexen Hochsteckfrisuren. „Eine Medaille wäre ein Traum“, erklärt Kern, betont aber gleichzeitig den enormen Lerneffekt der intensiven Vorbereitungsphase.

In der Messehalle arbeitet die junge Friseurin mit beeindruckender Präzision. Während sie Strähne für Strähne mit Bürste und Glätteisen bearbeitet, wirkt jede ihrer Bewegungen wie einstudiert – fließend und doch technisch perfekt. Trotz des Trubels um sie herum bleibt sie vollkommen auf ihre Kundin und deren Haare fokussiert, als befände sie sich in ihrem gewohnten Salon.

Handwerk im Wettbewerb

An einem anderen Ende des weitläufigen Wettbewerbsgeländes widmet sich der steirische Bautischler Thomas Leitner seiner Aufgabe. Für den Murtaler bedeutet die Teilnahme eine besondere Genugtuung, nachdem er bei den WorldSkills in Lyon im Vorjahr verletzungsbedingt aufgeben musste. Seine Sehnenverletzung an der linken Hand ist inzwischen vollständig ausgeheilt. „Zuerst muss ich den Plan zeichnen, erst dann geht’s an die Umsetzung“, erläutert er seinen methodischen Ansatz.

Die konkrete Aufgabenstellung bleibt bis kurz vor Wettbewerbsbeginn geheim. Das Team um Leitner hatte auf einen speziellen Fensterrahmen gehofft, stattdessen gilt es nun, eine Holzrahmenkonstruktion mit geometrischen Einlagen auf einem Standfuß zu montieren. Coach Johannes Sommer reagiert gelassen auf diese Überraschung: „Auch bei diesem Werkstück sind im Grunde dieselben Skills erforderlich. Für uns sind Überraschungen sogar ein Vorteil: Je mehr Improvisationstalent und kurzfristige Lösungskompetenz gefragt sind, desto stärker sind österreichische Teilnehmer in der Regel.“ Der Grund dafür sei einfach: „Weil wir nicht nur die EuroSkills-Aufgabe beherrschen, sondern unseren Beruf.“

Im Bereich der Landschaftsgärtner demonstrieren Roman Stadler und Maximilian Lindlbauer perfekte Teamarbeit. Mit äußerster Präzision platzieren die Oberösterreicher schwere Natursteine in ein vorbereitetes Sandbett. Ihre Bewegungen sind perfekt aufeinander abgestimmt, während sie die massiven Steine mit Zangen vorsichtig absenken. Innerhalb der dreitägigen Wettbewerbsphase verwandeln sie eine schlichte Sandgrube in eine durchdachte Gartenlandschaft mit Wegen, Wasserläufen und Steinelementen.

„Natürlich muss man sich vertrauen und aufeinander verlassen können“, betont Lindlbauer. Sein Partner Stadler ergänzt: „Wir müssen beide drei Tage lang durchgehend funktionieren, wenn wir um die Medaillen mitreden wollen.“ Lindlbauer bekräftigt: „Und nichts anderes ist das Ziel.“ Der Auftakt ist den beiden jedenfalls gelungen.

Technische Herausforderungen

Eine andere Herausforderung erwartet Marvin Gassner aus Gries im Pinzgau, Salzburg. Der Land- und Baumaschinentechniker beginnt seinen Wettbewerb mit einer komplexen Fehlersuche. Mit Stirnlampe und Schutzbrille ausgestattet, inspiziert er Motorblöcke, Hydraulikschläuche und elektronische Steuergeräte. Später wechselt er ins Cockpit einer tonnenschweren Kehrmaschine, wo er Anzeigen und Bordelektronik überprüft.

Bei EuroSkills muss er elektrische und hydraulische Systeme analysieren, Fehler lokalisieren und präzise Reparaturen durchführen. „Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn ein Modul komplett daneben geht. Immerhin weiß man nicht, ob es den Konkurrenten nicht ähnlich ergangen ist“, erklärt Gassner.

Elektroniker Jakob Schaumberger steht gleich zu Beginn vor einer besonders anspruchsvollen Aufgabe. „Das zu gestaltende Schaltungsdesign ist – vorsichtig ausgedrückt – sehr aufwendig und ungewöhnlich. Es ist ein extrem hohes Verständnis erforderlich, damit man überhaupt weiß, wie man loslegt“, erklärt sein Experte Simon Dorrer. Unbeeindruckt von dieser Komplexität arbeitet sich der Österreicher am ersten Wettkampftag hauptsächlich am Computer in die Thematik ein.

Was zunächst unspektakulär wirkt, umfasst tatsächlich den gesamten Prozess des Elektronik-Engineerings: vom Schaltungsdesign über das Leiterplattenlayout und die Microcontroller-Programmierung bis zum physischen Aufbau, Test und zur Fehlersuche. Seine am Bildschirm entworfenen Konstruktionen muss er später in Kupfer, Lötzinn und Bauteilen umsetzen.

Das österreichische Nationalteam umfasst insgesamt 44 Teilnehmer:innen aus allen acht Bundesländern, die in 36 Berufen in Herning antreten. SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft fasst die Anforderungen an alle Teilnehmer zusammen: „Nun gilt drei Tage lang: Cool sein, bei der Sache bleiben und konzentriert arbeiten.

Alle hier leben ihren Beruf mit Leidenschaft – und genau das wird man in den nächsten drei Tagen sehen.“