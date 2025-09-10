Vorsicht beim Kochen: SPAR ruft beliebtes Produkt zurück!

Vorsicht beim Risotto-Kochen: SPAR entfernt ein Reis-Produkt wegen möglicher Fremdkörper aus den Regalen und bietet Käufern unkomplizierte Rückgabemöglichkeiten.

SPAR nimmt ein Risotto-Produkt aus dem Sortiment. Der Lebensmittelhändler ruft das Produkt „DESPAR Riso Arborio 1kg“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07/2027 und der Chargennummer L128D zurück. Grund für diese vorsorgliche Maßnahme ist die mögliche Verunreinigung durch Fremdkörper. Verbraucher werden gebeten, den betroffenen Reis nicht zu verzehren.

SPAR bestätigt ausdrücklich, dass ausschließlich Produkte mit der Chargennummer L128D und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07/2027 vom Rückruf betroffen sind. Andere Risotto-Produkte der Eigenmarke DESPAR sowie Produkte anderer Hersteller sind von dieser Rückrufaktion nicht betroffen.

Rückgabe und Erstattung

Die Supermarktkette hat das Produkt bereits aus den Regalen entfernt. Kunden, die den Reis gekauft haben, können ihn in jeder SPAR-Filiale zurückgeben – egal ob SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR oder Maximarkt. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet.

Im Rahmen seiner Qualitätssicherung unterzieht SPAR die Produkte seiner Eigenmarken regelmäßigen Kontrollen.

Bei Fragen zur Rückrufaktion steht der SPAR-Kundenservice per E-Mail unter office@spar.at oder telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 22 11 20 zur Verfügung. Die Kontaktdaten wurden von SPAR in der offiziellen Pressemitteilung zur Rückrufaktion bestätigt.