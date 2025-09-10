Nach Katar: Netanyahu greif nächstes Land an

Israels Kampfjets über Sanaa: Nach der Drohnenattacke auf den Flughafen Ramon folgt die militärische Antwort gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen.

Israel hat erneut Luftangriffe auf Sanaa durchgeführt, wie der Houthi-kontrollierte Fernsehsender al-Masirah TV am Mittwoch berichtete. Zu den genauen Auswirkungen oder Zielen des Angriffs machte der Sender zunächst keine detaillierten Angaben. Ein Sprecher der Houthi-Miliz bestätigte jedoch, dass die Luftabwehreinheiten der Gruppe gegen den israelischen Angriff im Einsatz seien.

Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen haben seit Ausbruch des Gaza-Konflikts im Oktober 2023 wiederholt militärische Aktionen gegen Israel unternommen. Die Miliz führt regelmässig Raketen- und Drohnenangriffe auf israelisches Territorium durch und bezeichnet diese Operationen als Solidaritätsbekundung mit der palästinensischen Bevölkerung. Parallel dazu haben die Houthis ihre maritimen Angriffe intensiviert und nehmen gezielt Handelsschiffe im Roten Meer ins Visier, die sie mit Israel in Verbindung bringen.

Jüngste Angriffe

Erst am vergangenen Sonntag erreichte eine aus dem Jemen gestartete Drohne den Flughafen Ramon in der Nähe von Eilat am Roten Meer. Als Reaktion auf diese anhaltenden Bedrohungen hat Israel mehrfach Luftangriffe auf Houthi-kontrollierte Gebiete im Jemen durchgeführt, darunter auch auf strategisch wichtige Infrastruktur wie den Hafen von Hodeidah.

Strategische Ziele

Bei den israelischen Luftangriffen vom 28. August 2025 kamen mehrere hochrangige Vertreter der Houthi-Bewegung ums Leben. Die Houthi-Gruppe bestätigte den Tod ihres Premierministers Ahmed al-Rahawi und mehrerer weiterer Regierungsmitglieder nach dem Angriff auf ein Treffen in Bayt Baws, Sanaa. Mit der aktuellen Militäroperation verfolgt Israel das strategische Ziel, die Schlagkraft der jemenitischen Miliz zu reduzieren, die als Teil der iranischen Einflusszone im Nahen Osten gilt.

Deren Drohnen visieren regelmässig israelische Ziele an.