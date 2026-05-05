KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Seuchenalarm

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Passagiere können nicht von Bord

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Passagiere können nicht von Bord
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Drei Tote, ein gesperrter Hafen und ein Virus an Bord – die Lage auf der „Hondius“ spitzt sich dramatisch zu.

Ein möglicher Ausbruch des Hantavirus an Bord eines kleinen Kreuzfahrtschiffs hat dazu geführt, dass die Passagiere an ihrem geplanten Zielhafen nicht von Bord gehen dürfen. Das Schiff liegt derzeit vor Praia, der Hauptstadt und dem Haupthafen der Inselgruppe Kap Verde vor der westafrikanischen Küste. Drei erkrankte Personen sollen über Kap Verde das Schiff verlassen.

Einen gesicherten Weiterreiseplan gibt es laut dem Betreiber Oceanwide Expeditions bislang nicht – eine Route in Richtung der Kanarischen Inseln werde derzeit geprüft, teilte die Reederei am gestrigen Abend mit.

Hantavirus-Infektionen hängen in der Regel mit Kontakten zu infizierten Nagetieren zusammen. Der WHO-Regionaldirektor für Europa Hans Henri Kluge erklärte, das Risiko für die breite Öffentlichkeit sei weiterhin gering.

Todesfälle an Bord

Das Schiff mit dem Namen „Hondius“ war mit 61 Besatzungsmitgliedern an Bord vor einigen Wochen von Argentinien in See gestochen und hatte Kap Verde als Ziel. Während der Überfahrt kam es zu mehreren Todesfällen – bislang starben drei Menschen an Bord.

Sollte das Schiff die Kanarischen Inseln anlaufen, etwa Las Palmas de Gran Canaria oder Teneriffa, wären dort weiterführende medizinische Untersuchungen möglich, erklärte die Reederei. Diese könnten unter Aufsicht der Weltgesundheitsorganisation sowie niederländischer Gesundheitsbehörden durchgeführt werden. Allerdings schränkte Oceanwide Expeditions ein: „Das muss noch bestätigt werden.“

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Grabschändung
Friedhofs-Schänder: 50 Gräber geplündert – Täter verwischen Spuren
| Amokfahrt
Leipzig: Psychiatrie entließ Amok-Fahrer einen Tag vor Bluttat
| Raserei
Raser (18) zerstört Auto bei 250-km/h-Flucht vor Polizei
| Vergleich
Blake Lively und Baldoni: Geheime Einigung kurz vor Prozess
| Großbrand
Höchste Alarmstufe: 220 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen Großbrand
MEHR AKTUELLE NEWS