Hanuma kocht „Pogača“ – bosnisches Landbrot nach traditionellem Rezept

„Maša i klaun“ ist die Fortsetzung der populären Serie von Erzählungen über das Mädchen Maša aus der Feder der preisgekrönten kroatischen Kinder- und Jugendbuchautorin Sanja Pilić.

Maša ist eine ganz normale Achtjährige, die vieles in ihrem Leben quält. Ihre Eltern sind oft umgezogen und haben Maša nie gefragt, was sie davon hält. Die Geschichte ist allen tapferen kranken Kindern und den mutigen Roten Nasen gewidmet, die ihnen helfen, ihre Krankheiten leichter zu meistern. Eine Geschichte, die uns Große und Kleine lehrt, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen, und dass im Leben das Lachen und das Weinen wichtig sind.

