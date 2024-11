Harald Glööckler rastet bei „My Style Rocks“ aus (VIDEOS)

Harald Glööckler sorgt für Aufregung: Die neue Mode-Show „My Style Rocks„, ausgestrahlt auf dem Sportsender Sport1, zieht nicht nur modisch Interessierte an, sondern auch Kritiker, die insbesondere das Verhalten von Juror Harald Glööckler unter die Lupe nehmen.

Der „Halloween Queen“-Auftritt wird kontrovers diskutiert

Die Sendung wird von Gülcan Kamps moderiert und erinnert in ihrem Format an populäre Shows wie „Shopping Queen“ von Guido Maria Kretschmer. Neben Glööckler gehören Schauspielerin Larissa Marolt, Beauty-Experte Andreas Wendt und Modejournalistin Sandra Bauknecht der Jury an.

In einer der kürzlich ausgestrahlten Folgen, die unter dem Motto „Halloween Queen“ stand, geriet Kandidatin Greta Barthel in die Kritik. Mit einem türkisblauen Kleid, das mit dunkelroten Blumen verziert war, wollte sie Mutter Natur verkörpern. Doch Glööckler zeigte sich unbeeindruckt und übte scharfe Kritik: Beim genauen Begutachten des Kleides äußerte er Zweifel an Gretas Erklärung, sie habe aufgrund von Stress zugenommen. Er unterstellte ihr stattdessen, das Kleid aus dem Fundus der Sendung anstelle eines selbstgestalteten Entwurfs genommen zu haben und bezeichnete sie als „Lügnerin“ und „faul“ und stürmte wutentbrannt aus dem Studio.

Emotionen und Bewertungen führen zum Ausscheiden

Kandidatin Theresia Fischer, selbst verkleidet als Harley Quinn, kritisierte Greta öffentlich mit den Worten: „Andere reißen sich den Arsch auf!“ Glööckler schloss sich dieser Kritik an. Greta versuchte, ihre Entscheidung zu verteidigen, wurde jedoch mit niedrigen Bewertungen konfrontiert, die letztlich zu ihrem Ausscheiden führten. Unter Tränen verließ sie die Show.

Das Verhalten von Harald Glööckler bleibt nicht ohne Reaktionen: Auf TikTok und in anderen sozialen Medien wird sein Auftreten als „peinlich“, „respektlos“ und „narzisstisch“ bewertet. Diese öffentliche Wahrnehmung wirft Fragen über seine Rolle in der Show auf und sorgt für anhaltende Diskussionen in der Modebranche. Hier geht es zu den ganzen Folgen!