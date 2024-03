Hausdurchsuchung nach Online-Spendenaktion für Gaza

Ein 31-jähriger Mann und eine noch unbekannte Komplizin stehen im Verdacht, über soziale Medien Gelder für die als terroristisch eingestufte Hamas-Organisation gesammelt zu haben. Die genauen Summen, um die es geht, sind laut der Staatsanwaltschaft noch nicht ermittelt. Freitagnachmittag erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dass der Beschuldigte nicht in Verwahrung genommen wurde und sich derzeit auf freiem Fuß befindet.

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch keine schriftlichen Unterlagen zur durchgeführten Hausdurchsuchung vorliegen. Aus diesem Grund bleiben auch die konkreten Fundstücke dieser Aktion unklar. Nachdem auf das Klopfen an seiner Tür nicht reagiert wurde, mussten die Beamten gewaltsam eintreten. Obwohl der Einsatz unerwartet kam, verlief die Durchsuchung ohne weitere Zwischenfälle. Die ermittlungsführenden Behörden haben ihre Untersuchungen fortgesetzt.

Internationale Sanktionen

Das Spendensammelnetzwerk geriet ebenfalls international in die Schlagzeilen. Nach einem Bericht von Reuters verhängten die USA und Großbritannien Sanktionen gegen ein Netzwerk, das mit der Hamas in Verbindung stehen soll. Eine Mitteilung des US-Finanzministeriums beschrieb die Strafmaßnahmen gegen zwei Personen und drei Organisationen als essentielle Instrumente bei der Kapitalbeschaffung für die Hamas. In offiziellen Quellen wird einer der Sanktionierten mit Wohnsitz in Linz genannt.

Hamas weist Verbindungen zurück

Sami Abu Zuhri, ein hochrangiger Vertreter der Hamas, wies alle Anschuldigungen zurück und behauptet, die genannten Institutionen hätten keinerlei Verbindung zur Hamas. „Die Entscheidung ist ein weiterer Beweis für die amerikanische Partnerschaft im Krieg gegen das palästinensische Volk“, äußerte Abu Zuhri gegenüber Reuters. Die beschuldigte Organisation „Gaza Now“ begann nach Angaben des US-Finanzministeriums nach einem Angriff der Hamas, online Spenden zu sammeln. Diese Maßnahmen markieren die vierte koordinierte Aktion der USA und Großbritanniens gegen die Finanzwege der Hamas seit dem 7. Oktober.