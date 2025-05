Heimliche Trauung: Ski-Ass Feller heiratete in Tracht seine Selina

Vom Skistar zum Ehemann: Manuel Feller hat seiner langjährigen Partnerin Selina das Jawort gegeben. Die Hochzeitsfeier fand in traditioneller Tracht statt.

Der Skirennläufer Manuel Feller hat seine langjährige Partnerin Selina geheiratet. Nachdem er ihr vor etwa einem Jahr auf Jamaika einen Heiratsantrag gemacht hatte, gaben sich die beiden nun das Jawort. Die Vermählung fand vermutlich am vergangenen Wochenende statt, wie am Dienstag bekannt wurde. Während der genaue Trauungsort noch nicht öffentlich ist, wurden die Hochzeitsfeierlichkeiten in Schladming ausgerichtet.

Feier in Schladming

Obwohl weder das frischvermählte Paar noch der Österreichische Skiverband die Hochzeit offiziell bestätigt haben, gibt es indirekte Hinweise auf das freudige Ereignis. Die Betreiber des Schladminger Lokals „Bock auf Müller’s“, Petra Thaler und Stephan Müller, veröffentlichten auf Instagram ein gemeinsames Foto mit dem Brautpaar. Auf dem Bild ist zu erkennen, dass die Hochzeit in traditioneller Tracht gefeiert wurde. Die Gastronomen richteten herzliche Worte an das Paar: „Liebe Selina, lieber Manuel! Wir wünschen euch für eure gemeinsame Zukunft alles Gute!!! Danke, dass wir euch bei uns bewirten durften. Oafoch gsogt ‚Donksche‘.“

Familienleben

Die Beziehung zwischen Manuel Feller und Selina besteht bereits seit vielen Jahren. Das Paar hat zwei Kinder: Sohn Lio, der im November 2019 geboren wurde, und Tochter Laila, die im August 2021 zur Welt kam.

Karriereplanung nach der Hochzeit

Trotz seiner privaten Veränderungen plant der 32-jährige Tiroler seine sportliche Laufbahn fortzusetzen. Erst kürzlich nahm Feller am Wings for Life World Run in Wien teil, wo er seine künftigen Karrierepläne konkretisierte. Entgegen früherer Andeutungen vom März, wonach sein Riesentorlauf in Hafjell „wahrscheinlich der letzte“ gewesen sei, stellte er nun klar: „Riesentorlauf in Sölden fahre ich sicher.“ Die Hochzeit fällt damit mitten in die Vorbereitungsphase für die kommende Saison, was Fellers Entschlossenheit unterstreicht, sowohl privates Glück als auch sportliche Ambitionen zu vereinen.