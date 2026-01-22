Heizung voll aufgedreht? So gefährdet Nachthitze Ihr Herz

Nächtliche Hitze im Schlafzimmer belastet nicht nur den Schlaf, sondern auch das Herz – mit messbaren Folgen für die Gesundheit, besonders bei älteren Menschen.

Zu hohe Temperaturen im Schlafzimmer können das Herz belasten, wie eine aktuelle Forschungsarbeit belegt. Wissenschaftler haben einen direkten Zusammenhang zwischen überhitzten Räumen und kardiovaskulärem Stress nachgewiesen. Die im Fachjournal BMC Medicine publizierte Beobachtungsstudie untersuchte 47 Personen über 65 Jahre in Australien. Durch den Einsatz von Temperatursensoren und tragbaren Herzmonitoren konnten die Forschenden zeigen, dass Raumtemperaturen jenseits der 24-Grad-Marke die Herzfrequenzvariabilität signifikant reduzieren – ein Indikator für erhöhte körperliche Belastung.

Physiologische Auswirkungen

Dr. Fergus O’Connor von der Griffith University erläutert den physiologischen Mechanismus: Bei Wärme steigt die Herzfrequenz, um die Körperkühlung zu unterstützen. Dies führt zu einer verlängerten und intensiveren Herzarbeit mit eingeschränkter Regenerationsfähigkeit. Besonders Senioren sollten auf angemessene Raumtemperaturen achten, da ihre körpereigene Temperaturregulation im Alter nachlässt. Als vorbeugende Maßnahme wird eine Schlafzimmertemperatur unter 24 Grad Celsius empfohlen.

Schlafqualität verbessern

Die Herzgesundheit wird nicht nur durch die Raumtemperatur, sondern auch durch die Schlafqualität beeinflusst. Anhaltender Schlafmangel kann kardiovaskuläre Erkrankungen begünstigen. Die Deutsche Herzstiftung rät zu einem konstanten Schlafrhythmus und empfiehlt, späte Mahlzeiten, schwere Speisen und koffeinhaltige Getränke zu vermeiden. Auf Schlafmittel und Fernsehgeräte im Schlafzimmer sollte verzichtet werden.

Ein abgedunkelter, ruhiger Raum kann wesentlich zur nächtlichen Erholung beitragen.