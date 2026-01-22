Hype um alternden Stürmerstar – Wie gut ist Dzeko noch?

Der Königstransfer ist perfekt: Mit 39 Jahren kehrt Edin Dzeko nach Deutschland zurück und soll Schalke 04 mit seiner Torjägerqualität zum Bundesliga-Aufstieg verhelfen.

Nach langer Bundesliga-Abstinenz kehrt Edin Dzeko auf die deutsche Fußballbühne zurück – allerdings eine Etage tiefer. Der 39-jährige Bosnier soll beim FC Schalke 04 den entscheidenden Unterschied im Aufstiegskampf machen. Der ehemalige Meister und Torschützenkönig mit dem VfL Wolfsburg ist der aufsehenerregendste Transfer der Gelsenkirchener seit Jahren. Trotz seiner beeindruckenden Vita gibt es angesichts seines fortgeschrittenen Alters und seiner jüngsten Leistungen auch Zweifel.

⇢ Spektakulärer Transfercoup: Stürmer-Superstar Dzeko soll nach Deutschland zurückkehren



Die königsblaue Vergangenheit erinnert an Zeiten, als mit Raúl und Klaas-Jan Huntelaar internationale Topstars den Weg ins Ruhrgebiet fanden. Dzekos Verpflichtung mag nicht ganz an diese Dimensionen heranreichen, elektrisiert die Schalker Anhänger aber dennoch. Der Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende und wird mit der prestigeträchtigen Nummer 10 auflaufen. Um der Euphorie Rechnung zu tragen, öffnete der Verein am Freitag sogar das Training für die Öffentlichkeit.

„Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat“, sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. Neben der Erfahrung als Führungsspieler, so Mulder, „wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren“.

Bereits bei seiner Landung in Düsseldorf wurde Dzeko von Fans umringt, die Autogramme und Selfies erbaten. Doch die zentrale Frage bleibt: Kann der einstige Weltklasse-Stürmer die hochgesteckten Erwartungen erfüllen?

Dzekos Formkurve

Bei der AC Florenz fristete der Hüne zuletzt ein Reservistendasein. In der laufenden Serie-A-Saison kam er auf lediglich elf Einsätze, davon neun als Einwechselspieler. In mageren 236 Spielminuten blieb er ohne Torerfolg. Das Fachportal transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert mittlerweile auf nur noch 1,5 Millionen Euro – was allerdings auch seinem Alter geschuldet ist.

Deutlich erfolgreicher verlief sein Engagement bei Fenerbahce Istanbul in der Spielzeit 2024/2025, wo er in 53 Pflichtspielen 21 Treffer erzielte und acht Vorlagen beisteuerte. Auch in der bosnischen Nationalmannschaft nimmt er nach wie vor eine Schlüsselrolle ein und peilt mit seinem Heimatland über die Play-offs die WM-Teilnahme an.

Seine Karrierebilanz spricht für sich: Ob in Wolfsburg, bei Manchester City, der AS Rom, Inter Mailand oder Fenerbahce – überall hinterließ Dzeko seinen Torjäger-Stempel. In der zweiten deutschen Liga will er nun auf vermeintlich niedrigerem Niveau zu alter Stärke zurückfinden.

Schalkes Offensivprobleme

Die Schalker Strategie, mit einem erfahrenen Torjäger den Aufstieg zu forcieren, erscheint durchaus schlüssig. Defensiv steht der Revierklub mit nur zehn Gegentoren nach 18 Spielen hervorragend da. Die Offensive hingegen offenbart deutliche Schwächen.

Mit mageren 22 Treffern nach 18 Partien liegt Schalke im Angriff sogar hinter dem Tabellenschlusslicht Greuther Fürth (26). Nur Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig haben in der 2. Liga noch weniger Tore erzielt. Besonders alarmierend: Lediglich viermal konnten sich die Schalker Stürmer in die Torschützenliste eintragen – allesamt Moussa Sylla. Toptorschütze ist Mittelfeldspieler Kenan Karaman mit sechs Treffern, davon vier vom Elfmeterpunkt.

Beim Zustandekommen des Transfers spielte Trainer Miron Muslic eine entscheidende Rolle. Der bosnischstämmige Coach, der aus einem Krisenteam einen Aufstiegsaspiranten formte, verfügt über ausgezeichnete Verbindungen zu Dzeko. Mit Abwehrchef Nikola Katic trifft der Neuzugang zudem auf einen Landsmann.

„Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, Miron Muslic als Trainer und unter anderem natürlich Nikola Katic waren sehr gut“, sagte Dzeko. „Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat. Ich möchte jetzt alles dafür geben, damit wir als Team auch in der Rückrunde erfolgreich sind.“

Seine Premiere im Schalker Trikot könnte Dzeko bereits am Sonntag um 13.30 Uhr feiern, wenn die Königsblauen den Tabellenfünften 1. FC Kaiserslautern empfangen.