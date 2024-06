„Heute Mutter“: Bekanntes Balkan-Hochzeitslied wird auf Deutsch gesungen

In einer bemerkenswerten musikalischen Überraschung hat eine Aufnahme des Tamburaski-Orchesters Mediteran auf ihrem Instagram-Profil für Aufsehen gesorgt. Nicht alltäglich ist die Tatsache, dass ein traditioneller Balkanhit, bekannt aus zahlreichen Hochzeiten, in der deutschen Sprache wiedergegeben wurde. Auf einem Fest in Deutschland erklang die legendäre Melodie „Danas, majko, zenis svoga sina“ von Slavko Petrovic, diesmal jedoch als „Heute Mutter, Hochzeit seine Söhne, heute Mutter, Hochzeit seine Söhne“.

Das Tamburaski-Orchester Mediteran ist bekannt für seine fesselnden Darbietungen traditioneller Musik, doch mit dieser Aufnahme haben sie einen neuen Akzent gesetzt. Die Umsetzung des beliebten Hochzeitsliedes in die deutsche Sprache hat nicht nur die Gäste des Festes, sondern auch die Nutzer der sozialen Medien tief beeindruckt. Das Video des singenden Orchesters erfreut sich großer Beliebtheit im Netz und sammelt zahlreiche positive Rückmeldungen.

positive Reaktionen

„Das höre ich zum ersten Mal… Großartig!“, „Dieses Video ist der Hammer. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon angesehen habe“ und „Bravo an die fröhliche Truppe“ sind nur einige der zahlreichen lobenden Kommentare, die die einzigartige Darbietung erhält. Die Freude und Begeisterung, mit der die traditionellen Balkanklänge in einer neuen Sprache erklingen, zeigen einmal mehr, wie Musik Menschen unterschiedlichster Herkunft verbinden kann.