Heute startet die Game City 2024 in Wien!

Wien öffnet seine Tore für die Game City 2024, die vom 11. bis 13. Oktober im prächtigen Wiener Rathaus stattfindet. Nach einer pandemiebedingten Pause wird das Event erneut zum Magneten für Spielebegeisterte aus aller Welt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, was den Zugang für tausende Besucher erleichtert.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat sich die Game City als zentrale Plattform der österreichischen Gaming-Szene etabliert. Mit einem bunten Mix aus Beiträgen namhafter Entwickler wie Nintendo, zukunftsweisenden Indie-Projekten und nostalgischen Retro-Spielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die internationale Game-Studies-Konferenz FROG, ein fester Bestandteil des Events, thematisiert diesmal „Gaming the Apocalypse“, ein hochaktuelles Thema, das die Faszination für apokalyptische Szenarien in der Spielewelt untersucht.

Die GAME CITY bietet auf ihrer Website eine Ampel, die anzeigt, wie hoch die aktuelle Besucherzahl ist:

Grün: Kommt vorbei, es gibt minimale Wartezeiten.

Kommt vorbei, es gibt minimale Wartezeiten. Orange: Gut besucht, es kann zu zusätzlichen Wartezeiten kommen.

Gut besucht, es kann zu zusätzlichen Wartezeiten kommen. Rot: Sehr gut besucht, längere Wartezeiten sind zu erwarten.

Sportlicher Wettbewerb

Die Straßen Wiens verwandeln sich während der Game City in einen Laufsteg der Kreativität. Die bunte Cosplay-Parade lockt talentierte Cosplayer an, die mit viel Liebe zum Detail ihre Kostüme vorführen. Parallel dazu messen sich E-Sportler:innen bei diversen Wettbewerben in Geschick und Ausdauer, während sie um begehrte Titel kämpfen.

Ein Herzstück der Veranstaltung bildet die FM4 Indie Area, in der Nachwuchs-Entwickler, Schülerund Studierende ihre innovativen Spiele präsentieren.

Zu den diesjährigen Highlights gehören das HTL Spengergasse-Projekt „Synth Cycles“, bei dem in neonfarbenen Wagen durch virtuelle Welten gewechselt werden kann, und „Edenfall: Legacy of the First Wardens“, ein Spiel von Laurenz Baumgartner alias Everflux Games, das Verwandlungsfähigkeiten und eine magische Spielwelt bietet.

Nicht zu vergessen ist das familienfreundliche „Trapped Out“ von Smallhousegames, das mit actionreichen Wettkämpfen und kreativen Charakteranpassungen in einer lebendigen Insel-Arena aufwartet.

Lesen Sie auch: Ausgrenzung durch Deutschförderklassen: Bildungsministerium weist Kritik zurückSeit ihrer Einführung unter der damaligen schwarz-blauen Regierungskoalition stehen die Deutschförderklassen in Österreich in der Kritik.

Ausgrenzung durch Deutschförderklassen: Bildungsministerium weist Kritik zurückSeit ihrer Einführung unter der damaligen schwarz-blauen Regierungskoalition stehen die Deutschförderklassen in Österreich in der Kritik. Schock für Autofahrer: Spritpreise in Österreich schießen in die Höhe!Österreichische Autofahrer müssen sich auf steigende Spritpreise einstellen. Die CO2-Bepreisung wird angehoben, was die Kosten an der Zapfsäule erhöht.

Schock für Autofahrer: Spritpreise in Österreich schießen in die Höhe!Österreichische Autofahrer müssen sich auf steigende Spritpreise einstellen. Die CO2-Bepreisung wird angehoben, was die Kosten an der Zapfsäule erhöht. Notbetrieb in Wiener Kindergärten aktiviert!Wiens Kindergärten und Schulen kämpfen erneut mit einer schweren Infektionswelle. Die Notfallpläne der MA10 wurden nun aktiviert.

Spezielle Altersbändchen

Die Game City ist am Freitag von 9 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Für den Zutritt zu den Bereichen „16+“ und „18+“ sind spezielle Altersbändchen erforderlich. Detaillierte Informationen zur Veranstaltung sowie häufig gestellte Fragen sind auf der offiziellen Website der Game City verfügbar. Freuen Sie sich auf ein verlängertes Wochenende voller digitaler Erlebnisse im historischen Wiener Rathaus.