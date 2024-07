Hier kann man die Olympiade im „Public Viewing“ erleben (LISTE)

In der österreichischen Hauptstadt, bekannt für ihr reges Interesse an Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften durch Public Viewings, nehmen die Olympischen Spiele bisher eine eher zurückhaltende Rolle ein. Doch zur aktuellen Olympiade zeigt Wien, dass auch andere Sportereignisse Menschen vor die Bildschirme locken können, wenn auch in kleinerer Runde.

Olympiade am Strand

Zahlreiche Lokale, die normalerweise bei sportlichen Großereignissen mit riesen Bildschirmen aufwarten, halten sich bei der Olympiade zurück. Eine Ausnahme bildet beispielsweise die Strandbar Herrmann am Donaukanal. Bekannt als beliebter Treffpunkt für Public Viewing, überträgt sie die Wettkämpfe auf zwei Bildschirmen.

Public Viewing Party

Eine ganz besondere Atmosphäre bietet das Golden Harp im ersten Bezirk. Mit einer „großen Public Viewing Party“ zur offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele steigt die Vorfreude auf die Wettkämpfe. Als Willkommensgruß erhalten Gäste einen eigens kreierten „Seine-Water-Shot“, der, inspiriert durch die Spiele in Paris, auf irischem Kaffeelikör basiert. Über die gesamte Zeit der Olympiade hinweg werden die Spiele übertragen. Unterstützt von fünf Bildschirmen im Lokal und weiteren im Gastgarten, um kein Highlight zu verpassen.

Ausgewählte Sporteignisse

Nicht alle aber einige Olympischen Events werden in der Pointers Vienna Sportsbar im vierten Wiener Gemeindebezirk als Public Viewing angeboten. Am Samstag werden die Bildschirme eingeschaltet und man kann in gemütlicher Runde das Live Rugby Sevens ab 14:30 Uhr genießen. Hier gibt’s mehr Events.

Olympia Bars Strandbar Herrmann – Herrmannpark, 1030 Wien

The Golden Harp – Johannesgasse 12, 1010 Wien Achtung! Nur ausgewählte Events.

Pointers Vienna Sportsbar – Resselgasse 5, 1040 Wien

Kennen Sie noch eine Bar in der die Olympiade übertragen wird? Wir nehmen sie gern in die Liste auf. Schreiben Sie uns auf redaktion@kosmo.at.

ORF

Wer dann doch keine Lust hat sich vom Sofa zu erheben, der kann sich die Olympischen Spiele auch gemütlich in den eigenen vier Wänden ansehen. Während der Olympischen Spiele in Paris berichtet der ORF wieder umfassend.

Täglich zeigt ORF1 von 09:00 bis Mitternacht und ORF Sport+ von 09:00 bis 23:00 Uhr insgesamt 490 Stunden Live-Übertragungen.

Am 26. Juli überträgt ORF1 ab 19:25 Uhr live die Eröffnungsfeier auf der Seine. Doch bereits am 24. Juli startete die Berichterstattung mit dem olympischen Fußballspiel Argentinien gegen Marokko. Aus dem Österreich-Haus im Pavillon Montsouris im Süden von Paris gibt es tägliche Berichte.