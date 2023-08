Hooligan-Angriff führt zu Todesfall: Europacup-Spiel abgebrochen

Unter dem Schatten von Gewalt und Unruhen wurde das geplante Champions League Qualifikationsspiel der griechischen und kroatischen Teams abgesagt. Ein tragischer Todesfall überschattete das Ereignis, als ein Fan durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt wurde. 83 Personen wurden in diesem Zusammenhang festgenommen, nachdem etwa 200 kroatische Hooligans entgegen einer Vereinbarung nach Athen angereist waren.

Das für Dienstag geplante Duell zwischen den griechischen und kroatischen Fußballteams in der Qualifikation zur Champions League wurde abgesagt. Ursprünglich hatten die beiden Klubs vereinbart, dass keine Auswärtsfans zu den Spielen reisen dürfen. Entgegen dieser Vereinbarung brachen jedoch rund 200 kroatische Hooligans die Regeln und reisten über den Landweg nach Athen.

In der Folge kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen ein Fan tödlich verletzt wurde. Der 22-Jährige wurde mit mehreren Messerstichen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Sechs weitere Personen wurden verletzt und liegen laut der griechischen Polizei im Krankenhaus. Insgesamt wurden nach diesen Unruhen 83 Personen festgenommen.

Zitat der griechischen Polizei: „Vor dem Stadion Nea Filadelfia ereignete sich ein schwerer Vorfall. Ein junger Grieche wurde erstochen und sechs weitere Verletzte liegen im Krankenhaus.

(Foto: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU)

Der griechische Fußball ist in der Vergangenheit wiederholt durch Gewalt aufgefallen. Trotz einer Strafverschärfung von sechs Monaten auf fünf Jahre für Fangewalttaten im vergangenen Jahr, hat sich die Situation nicht verbessert. Erst letzten Monat wurden sieben Personen wegen Mordes an dem 19-jährigen Alkis Kampanos zu lebenslanger Haft verurteilt. Kampanos war bei einer Schlägerei zwischen Anhängern der Stadtrivalen Aris Thessaloniki und PAOK im Februar 2022 getötet worden. Es war der dritte durch Fangewalt bedingte Todesfall in Thessaloniki innerhalb von drei Jahren.