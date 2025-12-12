Horror-Flug: 20-Jähriger reißt an Flugzeugtür

Ein Fluggast versuchte während eines Fluges von Boston nach Hongkong, die Kabinentür zu öffnen. Das Bordpersonal reagierte umgehend auf den Zwischenfall, kontrollierte die sichere Verriegelung der Tür und informierte die zuständigen Behörden sowie die Polizei. Bei dem Vorfall wurden weder Passagiere noch Besatzungsmitglieder verletzt.

Die asiatische Fluggesellschaft Cathay Pacific bestätigte auf Nachfrage, dass sich der Vorfall auf dem Flug CX811 ereignete, der am Mittwoch (Ortszeit) von der amerikanischen Ostküste startete. Die Maschine landete nach Angaben der Airline am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) ohne weitere Zwischenfälle sicher in Hongkong. Detaillierte Informationen zur Person des verdächtigen Passagiers gab die Fluggesellschaft nicht preis.

Verdächtiger identifiziert

Laut einem Bericht der South China Morning Post, die sich auf Polizeiquellen beruft, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 20-jährigen chinesischen Staatsbürger. Ihm wird nun ein Verstoß gegen die Luftfahrtsicherheitsverordnung zur Last gelegt. Die Beweggründe für seinen Versuch, die Flugzeugtür zu öffnen, sind bislang nicht bekannt.

Die Luftfahrtsicherheitsverordnung stellt das vorsätzliche Manipulieren oder Beeinträchtigen von Bauteilen, Geräten, Ausrüstungen oder installierten Systemen eines Flugzeugs unter Strafe.

Bei einer Verurteilung drohen dem Täter bis zu zwei Jahre Gefängnis sowie eine Geldbuße von 50.000 Hongkong-Dollar (umgerechnet etwa 5.470 Euro).