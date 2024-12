Horror in Kroatien: Sekten-Eltern vergraben zwei Babys in Hinterhof

Ein schockierender Fund hat das Dorf Ljubescica in der Nähe der kroatischen Stadt Varazdin erschüttert: Am Dienstag entdeckte die Polizei auf einem Haushof die sterblichen Überreste von zwei Neugeborenen sowie ein vierjähriges, stark unterernährtes Kind, das dort lebendig vorgefunden wurde. Dieser Vorfall hat landesweit große Betroffenheit ausgelöst.

Im Zentrum der polizeilichen Ermittlungen stehen die Eltern der Kinder, ein 38-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau. Sie werden verdächtigt, ihre Kinder vernachlässigt zu haben. Zudem wird geprüft, ob das unverheiratete Paar einer Glaubensgemeinschaft angehört, die sich selbst als „messianische Juden“ bezeichnet. Dies bestätigte Innenminister Davor Bozinovic im kroatischen Parlament. Die Polizei reagierte umgehend auf einen Hinweis, der auf mögliche Misshandlung und Vernachlässigung der Kinder hinwies.

Es wird vermutet, dass keine der Geburten der Kinder den Behörden gemeldet wurde. Berichten zufolge lebte die Familie abgeschottet und folgte den Regeln ihrer Religionsgemeinschaft, während sie kaum Kontakt zur örtlichen Bevölkerung pflegte.

Weitere Ermittlungen

Die Nachricht von dem grausamen Fund hat die lokale Bevölkerung tief erschüttert. Der Bürgermeister von Ljubescica, Nenad Horvatic, äußerte seine Bestürzung und beschrieb die Familie als völlig isoliert. „Es handelt sich um eine Familie, die vor fünf Jahren hierhergezogen ist und keinen Kontakt zur Umgebung pflegte“, erklärte Horvatic.

Eine für die kommenden Tage geplante Autopsie soll genauere Informationen zu den Todesursachen der Kinder liefern. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Hintergründe dieses tragischen Vorfalls zu klären, und die Ermittlungen sind weiterhin in vollem Gange.