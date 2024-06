Hut ab: Junger Finder gibt Handtasche mit 26.000 Euro ab

Auf der Raststätte Vaterstetten-Ost an der Autobahn A99 in Oberbayern wurde kürzlich eine bemerkenswerte Geschichte bekannt: Ein junger Mann vergaß seine Handtasche mit 26.000 Euro während einer kurzen Pause. Was folgte, war eine beeindruckende Demonstration von Ehrlichkeit und Verantwortung.

Der 20-jährige Mann vergaß während einer kurzen Rast auf der Toilette seine Handtasche. Darin befanden sich nicht nur sein Reisepass, sondern auch 26.000 Euro Bargeld. Dies hätte leicht in die falschen Hände geraten können, besonders da er sich auf den Kauf eines Autos freute.

Glücklicherweise fand ein anderer Besucher die vergessene Handtasche und gab sie einem Mitarbeiter der Raststätte. Obwohl es verlockend gewesen sein mag, behielt der Finder seine Integrität und informierte sofort die Polizei über den Fund.

Kettenreaktion der Aufrichtigkeit

Die Polizisten waren überrascht über den Wert der gefundenen Handtasche, konnten aber durch den Reisepass schnell den Besitzer ausfindig machen. Bald darauf kehrte der junge Mann zur Raststätte zurück und war erleichtert, seine Sachen wiederzusehen. Er erklärte, dass er durch die Vorfreude auf den Autokauf so abgelenkt war, dass er die Tasche auf der Toilette vergessen hatte.