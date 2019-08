Im Herbst erwartet uns der schrecklichste Horrorfilm seit langer Zeit! (TRAILER)

Teile diesen Beitrag:







Der bevorstehende Herbst bringt auch grauere Tage und kühlere Nächte mit sich. Abende, wie solche eignen sich bekanntlich perfekt für den einen oder anderen Horror-Spaß. Nur gut, dass pünktlich zu Halloween ein neuer vielversprechender Film in die Kinos kommt.

Der neue Horror-Episodenfilm “Scary Stories to Tell in the Dark” soll am 31. Oktober 2019 – also an Halloween – erstmals ausgestrahlt werden und der Trailer dazu verspricht schon jetzt eine unvergessliche Nacht des Grauens.

Der Film spielt zu Halloween 1968 in einer amerikanischen Kleinstadt namens Mill Valley. Eine Gruppe von Freunden erkundet ausgerechnet in der gruseligsten Nacht des Jahres ein verlassenes Anwesen am Rande der Stadt. Dort soll es nämlich spuken. In der Ruine machen die Freunde dann eine verstörende Entdeckung: Sie finden ein mysteriöses, handgeschriebenes Buch mit schaurigen Erzählungen, welches sie schließlich auch mit nach Hause nehmen, was sich schnell als großer Fehler entpuppt.

Denn die Jugendlichen selbst werden Teil der Geschichten und ihre größten Ängste werden Realität…

