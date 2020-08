Österreichs Politiker im Urlaub: Nur Norbert Hofer entschied sich für Kroatien (FOTOS)

Die meisten österreichischen SpitzenpolitikerInnen haben dieses Jahr wie erwartet vor allem den Urlaub im eigenen Land verbracht.

Während der Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen Urlaub in Kärnten verbrachte, zog es auch Justizministerin Alma Zadić in die Berge: Sie ist derzeit Wandern in der Steiermark. Für das gleiche Bundesland, aber auch für Kärnten entschied sich auch Karoline Edtstadler (VP), die den Urlaub beim „Wandern, Baden, Lesen in der Steiermark“ verbringt.

Van der Belle am Attersee

Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer verbrachten ihre sommerlichen freien Tage am Attersee. Von Vizekanzler Werner Kogler weiß man nur, dass er seinen Urlaub „irgendwo in Österreich mit der Familie verbringt“.

Von den bekannteren Politikern entschied sich nur Norbert Hofer für das – in normalen, nicht von Corona geplagten Zeiten – sonst so beliebte Reiseziel Kroatien. Er teilte auch zwei Fotos vom Segeln in Kroatien, wo er sich mit seiner Familie entspannt.

