In dieser serbischen Kneipe wird das beste Frühstück der Welt serviert!

Das beste Frühstück der Welt wird in Zorina’s Taverne serviert! Das preisgekrönte Gericht, das komplette Fladenbrot, wird in der ältesten Kneipe auf der Hauptstraße von Belgrad nach Bar zubereitet. Entdecken Sie die Geschichte hinter dieser Auszeichnung und der Taverne selbst.

Die Auszeichnung für das beste Frühstück der Welt geht an Zorina’s Taverne, die älteste Kneipe auf der Hauptstraße von Belgrad nach Bar. Das preisgekrönte Gericht ist das komplette Fladenbrot, das einzige Gericht, das in dieser authentischen Blockhüttenkneipe serviert wird.

Zorina’s Taverne wurde 1936 auf dem Pass Borova Glava erbaut und ist bekannt für ihr komplettes Fladenbrot. „Wir haben angefangen, das komplette Fladenbrot zum ersten Mal in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu machen, und von Jahr zu Jahr hat es mit seinem Geschmack Generationen aus der Region Zlatibor erobert, aber auch Touristen, die auf diesen Berg kamen oder auf dem Weg zum Meer waren. Heute ist es unsere einzige Spezialität, die wir unseren Gästen zu jeder Tages- und Jahreszeit servieren“, betont Vera Damjanovic, Zorinas Tochter.

(FOTO: Borivoje Ilic)

Die Geschichte der Taverne ist lang und reich. Ursprünglich war es das Haus von Zora Kovacevic, der Mutter der jetzigen Besitzerin, nach der die Kneipe benannt ist. Unter diesem Dach lebte meine Mutter, und erst seit ’63 wurde das Gebäude in eine Kneipe umgewandelt, in der anfangs nur Kaffee und Schnaps serviert wurden, dann auch saure Milch, und als Essen kochte meine Mutter Kohl und Maisbrei. Es waren harte Zeiten, die häufigsten Gäste waren Passanten auf der Hauptstraße über Zlatibor, sowie LKW-Fahrer, die aufgrund von starken Schneefällen in den Kurven unter Borova Glava stecken blieben“, erinnert sich Vera.

Die Taverne hat ihren authentischen alten Charme bewahrt und zieht immer noch viele Stammgäste an. „Sehr oft, wenn wir nach Uzice reisen, machen wir hier einen Stopp für Kaffee und ein komplettes Fladenbrot, so dass wir Stammgäste in dieser kleinen Kneipe sind“, sagt Slavoljub Cubovic aus Priboj, ein Stammgast der Kneipe.

Die Auszeichnung für das beste Frühstück der Welt hat die Taverne und ihr komplettes Fladenbrot in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. „Ich war angenehm überrascht, als ich hörte, dass dieses spezielle Gericht aus Zlatibor und Uzice 2023 zum besten Frühstück der Welt erklärt wurde, und ich war sogar überrascht, dass das komplette Fladenbrot ausgewählt wurde, denn es ist wirklich kalorienreich“, sagt Vera.

Trotz der Jahre und der Veränderungen hofft Vera, dass die Tradition ihrer Familie fortgesetzt wird. Ich hoffe, dass jemand die Familientradition fortsetzen wird, und dass in den kommenden Jahrzehnten der Schornstein der Blockhütte rauchen und unter ihrem Dach das beste komplette Fladenbrot nach Zorinas Rezept zubereitet wird“, sagt sie.