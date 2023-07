Dragisa lebt von trockenem Brot und betrachtet durch Löcher im Dach den Himmel

Die bewegende Lebensgeschichte von Dragisa Stanojevic, einem 83-jährigen Mann, der in völliger Isolation im abgelegenen Dorf Grabovo in der Gemeinde Razanj, Serbien, lebt, hat eine Welle der Empörung und Anteilnahme ausgelöst. Die traurige Situation eines älteren, hilflosen Menschen, der ohne jegliche finanzielle Unterstützung dahinvegetiert, ruft tiefes Unbehagen hervor und wirft ein bedrückendes Licht auf unsere Gesellschaft.

Die bewegende Realität von Dragisas Leben wurde durch die humanitäre Organisation „Gemeinsam helfen wir“ schonungslos aufgedeckt. Sie hat eine Hilfsinitiative ins Leben gerufen, um diesem bedürftigen Mann beizustehen. „Es ist eine tragische Wahrheit, dass der Großvater völlig allein lebt. Er hat niemanden mehr. Sein Vater fiel im Krieg, und nach dem Tod seiner Mutter blieb er ganz allein zurück. Er hat nie geheiratet und keine Nachkommen“, berichtet Danica Dimitrijevic Petrovic, die tatkräftige Gründerin der Organisation.

Jahrelang ernährte sich Dragisa von trockenem Brot, starrte aus seinem verwahrlosten Zimmer gen Himmel und sammelte Regenwasser, das durch das löchrige Dach in sein möbelfreies Zuhause eindrang. Die düsteren Wände spiegeln treffend die trostlose Lage wider, während das marode Dach eine ständige Quelle von Unbehagen darstellt, genauso wie der zerrissene Pullover, den er trug, als man ihn fand.

Danica erinnert sich an eine besonders rührende Szene: „Als wir ihm am Sonntag Essen brachten, war er so hungrig, dass er sofort anfing zu essen. Er griff sogar nach seinem trockenen Brötchen und wusste einfach nicht, womit er beginnen sollte.“

Platz im Heim

Gegenwärtig versorgt die Organisation Dragisa hauptsächlich mit haltbaren Lebensmitteln für eine Woche und plant, ihn regelmäßig zu besuchen, um weitere Nahrungsmittel zu liefern. „Er war so dankbar für die Taschen voller Essen und sagte, sie würden für zwei Monate reichen. Aber wir haben nicht so viel mitgebracht, um ein Verderben zu vermeiden, denn er hat weder Strom noch Wasser. Deshalb werden wir ihn einmal pro Woche besuchen“, erklärt Danica.

Auf die Frage, warum die örtliche Gemeinde oder das Sozialzentrum nicht dazu beitragen, Dragisas schwierige Situation zu verbessern, erklärt die Organisation, dass Dragisa einen Wald besitzt und daher keine Unterstützung erhält. „Aber dieser Wald nützt ihm nichts, er kann ihn nicht essen oder in seinem hohen Alter und geschwächten Zustand fällen. Ein Nachbar schlägt vor, ihm vor dem Winter etwas Holz zu bringen, und das ist alles. Es ist fraglich, wie viel er in einem Haus heizen kann, in dem es von allen Seiten zieht“, betont Danica.

Das Rote Kreuz hat Dragisa Stanojevic bereits besucht und ihm einen Platz in einem Heim angeboten, vorausgesetzt, er übergibt sein Eigentum. Doch er lehnte ab. „Er sagt, er möchte dort bleiben, wo er sein ganzes Leben verbracht hat und dort sterben. Es ist unwahrscheinlich, dass sich das ändern wird. Deshalb werden wir versuchen, Geld zu sammeln und das Haus bis zum Winter zu reparieren, damit es zumindest nicht undicht ist und etwas geheizt werden kann. Wenn möglich, möchten wir auch Strom einführen“, erläutert Danica Dimitrijevic Petrovic.