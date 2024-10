In dieser Stadt sperrt Austrian Airlines seine Flüge!

Austrian Airlines (AUA) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihre Flugverbindungen bis einschließlich 31. Oktober 2024 vorübergehend aussetzen wird. Diese Entscheidung steht im Einklang mit den Maßnahmen der anderen Fluggesellschaften der Lufthansa Group und soll den aktuellen Sicherheitsüberlegungen Rechnung tragen.

Zuvor waren die Flüge in die iranische Hauptstadt bereits bis zum 14. Oktober 2024 storniert worden. Für Passagiere, deren Reisepläne von dieser Aussetzung nach Teheran betroffen sind, bietet die AUA flexible Optionen an. Fluggäste können ihre Tickets kostenlos auf ein späteres Datum umbuchen oder alternativ den vollständigen Ticketpreis erstattet bekommen. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen entstehen“, teilte die Fluggesellschaft in einer an die APA übermittelten Aussendung mit.

Weitere Flugverbindungen betroffen

Neben Teheran bleiben auch die Verbindungen nach Tel Aviv bis auf Weiteres, zumindest jedoch bis zum 31. Oktober, ausgesetzt. Diese Maßnahme wurde von der AUA bereits zuvor angekündigt. Im Gegensatz dazu werden die Flüge in die jordanische Hauptstadt Amman und nach Erbil im Nordirak weiterhin planmäßig durchgeführt.