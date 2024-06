In sechs Wiener Bezirken überwiegt der Anteil muslimischer Schüler

In Wien zeichnet sich eine bemerkenswerte Entwicklung ab: Ein bedeutender Anteil der Volksschulkinder bekennt sich zum Islam. Diese demographische Verschiebung stellt sowohl eine gesellschaftliche als auch eine bildungspolitische Herausforderung dar und löst unterschiedliche Reaktionen aus.

Betrachtet man die gesamte Schülerpopulation der Pflichtschulen in Wien, die 108.369 Kinder umfasst, so bekennen sich 39,1 Prozent zum Islam. Damit übersteigt dieser Anteil sowohl die Kinder ohne religiöses Bekenntnis (22,5 Prozent) als auch die katholischen Schüler (18,8 Prozent). Besonders auffällig ist der hohe Anteil an muslimischen Schülern in Bezirken wie Brigittenau, Margareten und Favoriten, wo dieser teilweise die 50-Prozent-Marke übersteigt, während Bezirke wie Hietzing, Josefstadt und Neubau als katholische Hochburgen gelten.

Eine beachtliche Anzahl muslimischer Schüler wird vom Religionsunterricht abgemeldet. Die Präferenz einiger muslimischer Eltern für den Unterricht in Moscheen wirft Fragen bezüglich Qualität und Ausrichtung der religiösen Erziehung auf.

Reaktionen & Lösungsansätze

Die zunehmende religiöse Vielfalt stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Einige betonen die Notwendigkeit bildungs- und integrationspolitischer Maßnahmen, andere warnen vor der Bildung von Parallelgesellschaften. Die ÖVP äußert sich besorgt über die Zahlen und fordert stärkere Bemühungen in Integration und Bildung, um Segregationstendenzen vorzubeugen.

Lesen Sie auch: Diese Mitarbeiter bekommen jetzt eine 1.500 Euro-PrämieBeispielsweise beginnt im Juli die monatliche Auszahlung einer Prämie von 200 Euro für die Mitarbeiter der Post.

Diese Mitarbeiter bekommen jetzt eine 1.500 Euro-PrämieBeispielsweise beginnt im Juli die monatliche Auszahlung einer Prämie von 200 Euro für die Mitarbeiter der Post. Fachkräftemangel: Erstes EU-Land fixiert Sechs-Tage-WocheIn einer Zeit, in der viele europäische Nationen die Idee einer verkürzten Arbeitswoche kontemplieren, stellt ein EU-Land eine Ausnahme dar.

Fachkräftemangel: Erstes EU-Land fixiert Sechs-Tage-WocheIn einer Zeit, in der viele europäische Nationen die Idee einer verkürzten Arbeitswoche kontemplieren, stellt ein EU-Land eine Ausnahme dar. Insektensommer 2024: Sind Sie bereit für die Mückeninvasion?Der diesjährige Sommer bringt wieder einmal eine Mückeninvasion. Hier einige effektive Abwehrstrategien gegen die juckenden Stiche.

Herausforderungen im Schulalltag

Der Schulalltag offenbart weitere Schwierigkeiten, da Konflikte aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen zunehmen. Dies unterstreicht die Herausforderung, Schüler verschiedener religiöser und kultureller Hintergründe zu integrieren.