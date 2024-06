Showdown in der Gruppenphase: Kroatien trifft auf Italien

Am heutigen Abend trifft die kroatische Fußballnationalmannschaft in der Gruppenphase der EURO 2024 auf Italien. Beide Teams kämpfen in diesem entscheidenden Spiel um den Einzug ins Achtelfinale.

Kroatien unter Druck

Kroatien hat bislang eine durchwachsene Leistung bei diesem Turnier gezeigt. Nach einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Spanien und einem enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen Albanien steht das Team von Trainer Zlatko Dalic mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg gegen Italien ist notwendig, um die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Kroatien kann auf eine starke Bilanz gegen die Azzurri zurückblicken: Seit acht Spielen ist man gegen Italien ungeschlagen.

Italiens Titelverteidigung in Gefahr

Italien, angeführt von Trainer Luciano Spalletti, erlebte ebenfalls Höhen und Tiefen. Nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Albanien musste man eine 0:1-Niederlage gegen Spanien hinnehmen. Die italienische Mannschaft, die bei der letzten Europameisterschaft triumphierte, muss mindestens einen Punkt gegen Kroatien holen, um das Ausscheiden in der Vorrunde zu verhindern. Besonders problematisch für Italien sind derzeit die offensiven Schwierigkeiten und eine löchrige Abwehr nach dem Rücktritt der Abwehrstars Chiellini und Bonucci.

Potenzielle Startaufstellungen Kroatien: Livaković, Juranović, Gvardiol, Šutalo, Sosa, Brozović, Kovačić, Modrić, Perišić, Kramarić, Petković Italien: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne

Die Partie zwischen Kroatien und Italien verspricht Hochspannung und Dramatik. Beide Teams benötigen ein positives Ergebnis, um ihre Ambitionen auf den Titel zu bewahren. Während Kroatien auf ihre starke Bilanz gegen Italien setzt, muss die Squadra Azzurra ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen, um nicht frühzeitig auszuscheiden. Ein Unentschieden könnte für Italien reichen, aber Kroatien braucht einen Sieg, um sicher weiterzukommen.