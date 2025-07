Invasion: Gefährlicher Käfer erstmals in Österreich entdeckt

Der invasive Japankäfer hat nun auch Österreich erreicht. In Hörbranz im Vorarlberger Bezirk Bregenz entdeckte eine Privatperson das gefräßige Insekt in ihrem Garten, wie das Land Vorarlberg am Freitag mitteilte. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bestätigte auf Nachfrage, dass es sich um den ersten nachgewiesenen Fund des Schädlings auf österreichischem Boden handelt. Das Insekt gilt als besonders problematisch, da es massive Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursachen kann.

Der aus Ostasien stammende Käfer bedroht laut AGES mehr als 400 verschiedene Pflanzenarten. Zu seinem breiten Nahrungsspektrum zählen Laubgehölze, Zier- und Obstpflanzen, landwirtschaftliche Kulturen sowie Wiesenflächen. Um seine weitere Ausbreitung zu verhindern, hat die AGES bereits im Vorjahr eine spezielle Meldeplattform eingerichtet.

Bekämpfungsmaßnahmen

Das Land Vorarlberg appellierte nun an die Bevölkerung, bei der Bekämpfung mitzuhelfen. Verdächtige Funde sollten umgehend der AGES oder dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst des Landes gemeldet werden. Entdeckte Exemplare sollten nach Möglichkeit eingefangen und sicher aufbewahrt werden – etwa in einem Behälter im Tiefkühlfach.

Der Fundort in Vorarlberg liegt unmittelbar an der Grenze zu bereits bekannten Befallsgebieten im bayerischen Lindau. In der Schweiz und in Italien hat der Käfer bereits erhebliche Schäden angerichtet. Vereinzelte Exemplare wurden zudem in Deutschland und Slowenien nachgewiesen.

Die Erfahrungen aus den Nachbarländern stimmen Experten wenig optimistisch: Sowohl in der Schweiz als auch in Italien haben sich die Populationen des Japankäfers trotz intensiver Bekämpfungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren weiter ausgebreitet. Insbesondere in Obstplantagen und landwirtschaftlichen Kulturen wurden erhebliche Schäden registriert. Die Behörden beider Länder setzen zwar auf ein engmaschiges Monitoring mit Lockstofffallen, konnten die Ausbreitung bislang jedoch nicht vollständig eindämmen.

Überwachungsstrategie

Die Vorarlberger Behörden kündigten an, ihr Monitoring nun zu intensivieren. Das Bundesland hatte bereits vor Jahren ein flächendeckendes Netz aus Fallen installiert, um mögliche Vorkommen frühzeitig zu erkennen. Diese mit speziellen Lockstoffen ausgestatteten Fallen befinden sich hauptsächlich entlang wichtiger Verkehrsrouten wie der Rheintalautobahn (A14) sowie an Grenzübergängen.

Bei der Überwachung und Bekämpfung des Schädlings erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdiensten in Deutschland und der Schweiz, um eine grenzüberschreitende Ausbreitung möglichst frühzeitig zu erkennen und einzudämmen.

Der zur Familie der Blatthornkäfer (Scarabaeidae) gehörende Japankäfer misst etwa zehn Millimeter in der Länge und sechs Millimeter in der Breite. Charakteristisch sind sein metallisch grün gefärbter Kopf und Bruststück sowie die kupferfarbig schillernden Flügeldecken.

Besonders auffällig sind laut AGES die weißen Haarbüschel an seinem Körper – fünf davon befinden sich jeweils seitlich am Hinterleib, zwei weitere am letzten Hinterleibssegment.

