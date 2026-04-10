iPhone 18 erscheint später – Apple plant große Änderung!

Apple krempelt seinen Veröffentlichungsrhythmus um – und für viele Nutzer bedeutet das eine ungewohnt lange Wartezeit auf das nächste iPhone.

Apple-Fans müssen sich künftig auf einen veränderten Veröffentlichungskalender einstellen. Der Konzern plant, seine iPhone-Neuheiten nicht länger gebündelt im September zu präsentieren, sondern auf zwei Termine im Jahr aufzuteilen. Seit dem iPhone 5 im Jahr 2012 hatte Apple traditionell alle neuen iPhone-Modelle im September vorgestellt. Die Pro-Modelle sowie das mit Spannung erwartete faltbare iPhone Fold sollen weiterhin im Herbst vorgestellt werden.

Wie das Portal macwelt.de unter Berufung auf Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, verfolgt Apple mit dieser Neuausrichtung eine gezielte Strategie: Das iPhone Fold soll bei seinem Debüt im September die volle mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Längere Wartezeit

Für Nutzer, die von einem iPhone 16 auf ein neues Standardmodell wechseln möchten, bringt die Umstellung eine merkliche Wartezeit mit sich. Anders als bisher werden sie im Herbst kein neues Gerät vorfinden – der Kauf verzögert sich um rund sechs Monate.

Die Einsteigermodelle – darunter das iPhone 18, das iPhone 18e sowie das iPhone Air 2 – sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen und erscheinen damit etwa ein halbes Jahr nach den Pro-Varianten. Das iPhone Air 2 soll mit einem neuen 2-Nanometer-Chip ausgestattet werden, der durch besonders hohe Energieeffizienz eine längere Akkulaufzeit ermöglichen soll. Ob das Gerät eine zweite Kamera erhalten wird, ist derzeit noch offen.

iPhone Air’s Rolle

Das erste iPhone Air hatte für Apple offenbar eine vorbereitende Funktion im Hinblick auf das faltbare iPhone – unter anderem bei der Entwicklung geeigneter Materialien und der Miniaturisierung technischer Komponenten.