Ist Wladimir Putin wirklich krank?

Ist Russlands Präsident Wladimir Putin krank? Diese Frage stellt sich seit dem Beginn der russischen Invasion auf die Ukraine am 24. Februar.

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist eine Reihe von Behauptungen entstanden, dass der russische Präsident Wladimir Putin schwer krank sei, und der Experte glaubt, dass diese Behauptungen möglicherweise von den Geheimdiensten verbreitet wurden.

„Seit zehn Jahren kursieren verschiedene Gerüchte über den Putins Gesundheitszustand“, sagt Politikwissenschaftler Gerhard Mangott. Unter anderem war die Rede von möglichen Erkrankungen wie Leukämie, Gehirntumor, Schilddrüsenkrebs oder Parkinson, und kürzlich wurde auch ein Attentatsversuch erwähnt.

Der russische Präsident zitterte sichtlich, als er am Wochenende die Medaille überreichte, so dass sich die Spekulationen über eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands zuspitzten. Professor Mangott glaubt, dass solche Gerüchte vor allem von westlichen Geheimdiensten mit dem „wahrscheinlich beteiligten“ ukrainischen Geheimdienst SBU verbreitet werden.

Laut Kirylo Budanow, dem Leiter der Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Putin leide an „mehreren, schweren Krankheiten“.

“Ja, wir können diese Information bestätigen, Putin hat Krebs”, sagte Budanow damals gegenüber der ukrainischen Zeitung „Pravda“ im Mai.

Er fügte noch hinzu: „Er hat mehrere schwere Krankheiten, eine davon ist Krebs. Er hat noch einige Jahre“.

Professor Mangott sagte, die gesundheitlichen Gerüchte seien im Allgemeinen dazu gedacht, Unsicherheit und Unruhe über den “kontroversen” russischen Diktator zu säen. Der Professor, der am Institut für Politikwissenschaft in Innsbruck lehrt, erklärte, dass die Gerüchte auch Fragen nach Russlands Zukunft ohne Putin an der Spitze aufwerfen.

Er äußerte sich auch zu den Auswirkungen dieser Gerüchte. “Inmitten einer schweren Krise wird das Vertrauen in die Zukunft geschwächt.“ Andererseits geben solche Gerüchte Putins Gegnern einen Funken Hoffnung, dass der Tyrann bald weg ist und dass Russland in eine neue, bessere Zukunft gehen wird.“

Der Professor fügte noch hinzu, dass die Gerüchte nicht nur die russische Bevölkerung beeinflussen sollen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow weist jeden Hinweis auf eine schlechte Gesundheit bei „dem Mann, der versuchte, der Welt das Bild eines mächtigen Mannes zu präsentieren“, zurück.

“Ich glaube nicht, dass vernünftige Menschen in dieser Person Anzeichen für irgendeine Art von Krankheit sehen können”, sagte Lawrow.

Professor Mangott weist darauf hin, dass es keine Belege für die in den sozialen Netzwerken und Medien kursierenden Gerüchte über die Putins Gesundheit gebe, es aber im Interesse der Geheimdienste liege, die von Putin dominierte politische Elite Russlands zu verärgern.

„Sollte der Machthaber plötzlich sterben, würden in dieser kollektiven Führung heftige Kämpfe darüber ausbrechen, wer die Nachfolge Putins antreten soll und wer welche Vorteile behält oder verliert“, sagte Mangott.

Die Geheimdienste verbreiten daher solche Gerüchte, um Unruhe und Unsicherheit auch unter der russischen Führung zu verbreiten“,( wurde der Professor von Express.co.uk zitiert – weglassen? )