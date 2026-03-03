IT-Warnstreiks: Beschäftigte legen die Arbeit nieder!

Österreichs IT-Branche erlebt ihren ersten Warnstreik – und Kärnten ist mittendrin. Der Konflikt um faire Löhne spitzt sich zu.

Ein erstmals ausgerufener Warnstreik in der österreichischen IT-Branche hat am Dienstag auch Kärnten erfasst. Rund 200 Beschäftigte beteiligten sich an den Arbeitsniederlegungen in der Region. Gewerkschaftsvertreter Jürgen Binter erklärte dazu: „Heute finden in vier IT-Betrieben in Kärnten Warnstreiks statt, die um die zwei Stunden dauern werden. Die Streikbereitschaft ist sehr hoch. Die Beschäftigten in den IT-Unternehmen sind sehr unzufrieden mit dem Angebot der Arbeitgeber, das immer noch deutlich unter der Inflationsrate liegt.“

Rund 90.000 Angestellte fallen unter den IT-Kollektivvertrag in Österreich. Der Warnstreik markiert damit einen historischen Moment für die Branche.

Streit ums Gehalt

Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot einer Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent wertet die Gewerkschaft als völlig unzureichend. Zur Begründung verweist sie darauf, dass die IT-Unternehmen die wirtschaftlich schwierige Phase deutlich besser überstanden hätten als Betriebe anderer Branchen, über die im Herbst verhandelt worden war.

Die Arbeitgeberseite hält dem entgegen, dass die wirtschaftliche Situation nach wie vor angespannt sei. Insbesondere kleinere und mittelgroße Unternehmen seien laut Wirtschaftskammer nicht in der Lage, höhere Lohnsteigerungen zu stemmen.