Hollywoodstar Jackie Chan hat bei seinem Besuch in Belgrad seine neue Rolle als Markenbotschafter der EXPO 2027 (Weltausstellung) angetreten. Der international bekannte Schauspieler traf sich in der serbischen Hauptstadt mit Präsident Aleksandar Vucic, der anschließend ein gemeinsames Foto auf Instagram teilte.

Erfahrener Botschafter

Für Chan ist es nicht die erste Berührung mit der Weltausstellung – bereits 2010 fungierte er als Botschafter der EXPO in Shanghai. Nun übernimmt er diese Aufgabe für die erste EXPO-Veranstaltung im Westbalkanraum. Bei seinem Auftritt in Belgrad betonte der Schauspieler die verbindende Kraft der Veranstaltung: „Der Rhythmus in den Kampfkünsten ist wie Musik, und das Erzählen in der Musik ist wie ein Film. All das zusammen trägt den Geist der Kultur.“

Die Organisatoren der EXPO 2027 stellten Chan offiziell vor und betonten dabei seine Rolle bei der Förderung kultureller Verbindungen. In einem Interview unterstrich der Schauspieler, dass Sport, Musik und Kultur als zentrale verbindende Elemente im Mittelpunkt der Weltausstellung stehen sollen.

Chinesische Zielgruppe

Mit der Verpflichtung des Weltstars verfolgt Serbien offenbar das Ziel, besonders viele Besucher aus China anzulocken. Wie die Wochenzeitung Vreme berichtet, bewegen sich die Honorare für vergleichbare Engagements zwischen 250.000 und 750.000 Dollar – die genaue Summe für Chans EXPO-Botschafterrolle wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Der 70-jährige Kampfkunst-Ikone ist seit Langem in internationalen Kampagnen aktiv. Seit 2004 engagiert er sich als UNICEF-Botschafter für Kinderrechte, Gesundheit und Umweltschutz. Obwohl in Hongkong geboren, hat sich Chan in jüngerer Zeit wiederholt positiv über die Politik der Kommunistischen Partei Chinas und Präsident Xi Jinping geäußert.

Prominente Unterstützung

Neben Jackie Chan konnte die EXPO 2027 bereits eine weitere Sportlegende als Botschafter gewinnen. Im Juni 2025 wurde Usain Bolt offiziell als Botschafter der Weltausstellung bestätigt – der jamaikanische Sprint-Weltrekordhalter wird ebenfalls für die Veranstaltung in Belgrad werben.