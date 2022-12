Jahrelang nicht rasiert: Frau verdient mit Körperbehaarung tausende von Euro (VIDEO)

Die 20-jährige Cherry the Mistress aus den USA ist Model und “haarige Sexarbeiterin”, die sich weder rasiert noch ein Deo benutzt und verdient im Internet so viel, dass sie ihren Job als Kellnerin in einem Café aufgab und die Uni abbrach.

Obwohl Cherry sagt, dass ihre Fans die Inhalte lieben, die sie postet, bedeutet das nicht, dass sie nicht kritisiert wird. Sie bekommt täglich tausende hasserfüllte Kommentare im Internet, weil sie sich nicht rasiert.

„Ich bekomme jeden Tag alle möglichen hässlichen Kommentare in den sozialen Netzwerken“, sagte sie dem Daily Star.

„Es variiert von “Rasier es mit *****”, “Ekelhaft”, “Die muss ein Mann sein”, “Du brauchst einen Rasierer” sowie dem berüchtigten “Du wirst allein sterben”-Kommentar” – sie listete einige der hässlichen Kommentare und Nachrichten auf, die sie bekam.

„Es gibt keine “Anstandsbremse” in der Internet-Kommunikation, besonders wenn Sie eine Frau sind, die sich westlichen Schönheitsstandards widersetzt”, erklärte sie.

Wenn Sie Cherry vor ein paar Jahren gefragt hätten, wie negative Reaktionen auf sie wirken, hätte sie gesagt, dass sie sie extrem traurig und frustriert machen. Glücklicherweise erzielte sie viel Erfolg damit, dass sie sich nicht rasiert, also ließ sie sich nicht von den Kommentaren Einzelner beeinflussen.

Aber sie fragt sich noch immer, warum Menschen so beleidigt auf etwas reagieren, dass bei beinahe bei allen Menschen natürlich wächst.

„Haare wachsen bei fast jedem und niemand sollte das Gefühl haben, sich rasieren zu müssen, nur um dem sozialen Standard zu entsprechen. Jeder sollte in der Lage sein mit seinem Körper zu machen, was er will”, sagte sie.

Während sich die 20-Jährige früher Beine, Achseln und Bikinizone rasiert hatte, zupft sie heute nur mehr die Augenbrauen mit einer Pinzette.

„Jetzt, wo ich mit meinen Haaren einen sechsstelligen Betrag verdient habe und ich selbstbewusst bin, interessieren mich die hässlichen Kommentare, die ich bekomme nicht. Manchmal lache ich darüber, wie dumm sie sind”, sagte sie.

„Wie Sie andere Menschen behandeln, auch im Internet, ist nur ein Spiegelbild von Ihnen selbst. Wenn Sie das Bedürfnis verspüren, Ihre Negativität auf andere zu übertragen (die Ihnen keinen Schaden zufügen), nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich selbst und Ihr Leben zu betrachten”, rät sie den Menschen.

„Menschen, die wirklich mit sich selbst und ihrem Leben zufrieden sind, beleidigen andere nicht”, fügte sie hinzu.

Bevor sie anfing im Internet Geld zu verdienen, war Cherry eine Studentin mit sehr wenig Geld. Obwohl sie Vollzeit in einem Café arbeitete, konnte sie kaum alle Rechnungen bezahlen. Wie sich herausstellte war es die richtige Entscheidung, denn sie verdient jetzt mehr Geld, als sie ausgeben kann.