Jerry Stiller ist tot

Der sympathische Schauspieler Jerry Stiller verstarb am heutigen Montag im Alter von 92 Jahren. Sowohl sein Sohn Ben, als auch seine ganze Fangemeinde trauert.

Seine Karriere startete der Komödiant in den 1950er Jahren und spätestens mit der Serie „Seinefeld“ und „King of Queens“ zauberte Jerry sicherlich jedem von uns ein kleines Lächeln auf die Lippen.

Vor wenigen Stunden teilte sein Sohn, ebenfalls ein bekannter Schauspieler Ben Stiller, dass sein Vater verstorben sei. „Er war ein toller Vater und Großvater und einer der hingebungsvollsten Ehemänner“, schreibt er „Ich liebe dich, Papa“.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020