Jetzt erwarten uns bis zu 40 Zentimeter Schnee!

Good News des Tages für alle Schnee-Liebhaber, denn auch Wien soll laut aktueller Wetterprognosen schon bald dem weißen Winterzauber verfallen.

Während der Winter bislang außer eisigen Temperaturen nicht viel zu bieten hatte, soll der in weiten Teilen Österreichs lang ersehnte Schnee nun endlich am Wochenende fallen. Berichten zufolge wird seine diesjährige Premiere besonders impulsiv ausfallen, denn vor allem in den östlichen Nordalpen werden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird hierzulande eine Kaltfront eintreffen, die am Samstag durchs ganze Land zieht. Auch das Flachland darf sich freuen, allerdings nur kurz, denn die kommende Woche hat nämlich wieder stabiles Hochdruckwetter für uns parat.

Samstagfrüh liegt die Schneefallgrenze zwischen 600 und 800 Metern, bis sie im Laufe des Tages auf 600 bis 400 Meter absinkt. Am Abend können wir dann sogar in Wien Schneeflocken erwarten.

Am Sonntag schneit es dann sowohl in Niederösterreich, Wien als auch im Burgenland immer wieder.