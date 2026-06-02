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Pendlerförderung

Jetzt gibt’s Geld fürs Pendeln: 75-Euro-Bonus startet

Jetzt gibt’s Geld fürs Pendeln: 75-Euro-Bonus startet
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Pendeln kostet – besonders dort, wo der Bus nicht fährt. Kärnten reagiert jetzt mit einem neuen Bonus für Betroffene.

Wer täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren muss und dabei weite Strecken zurücklegt, soll künftig durch einen einmaligen Bonus von 75 Euro finanziell entlastet werden. Die Initiative geht gemeinsam auf das Land Kärnten und die Arbeiterkammer Kärnten zurück. Für die Umsetzung stehen zunächst 500.000 Euro bereit, die aus Mitteln der Arbeitnehmerförderung des Landes finanziert werden.

Sollte die Nachfrage das erwartete Ausmaß übersteigen, schließen die Verantwortlichen eine Erweiterung des Fördertopfs ausdrücklich nicht aus.

Anspruch & Voraussetzungen

Berechtigt sind Pendler sowie Lehrlinge mit niedrigen bis mittleren Einkommen, deren Wohnort mehr als 30 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt liegt. Zusätzlich muss feststehen, dass für den jeweiligen Arbeitsweg keine zumutbare Anbindung an den öffentlichen Verkehr besteht. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Menschen in ländlichen Regionen Kärntens, für die der Umstieg auf Bus oder Bahn keine realistische Option darstellt und die die gestiegenen Treibstoffkosten daher unmittelbar zu spüren bekommen.

Die Initiatoren verstehen den Bonus als gezielte Entlastungsmaßnahme in einer Zeit, in der die Kosten für Autofahrer merklich angestiegen sind.

Antrag ab Juni

Anträge können ab dem 1. Juni eingereicht werden. Dazu sind ein ausgefülltes Formular sowie die erforderlichen Belege vorzulegen.

Nach positiver Prüfung erfolgt die Auszahlung der Einmalzahlung von 75 Euro direkt an die Antragstellenden.

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