Bis zu 50.000 Euro Strafe, 1,2 Millionen Betroffene – Hannover kämpft gegen sinkende Grundwasserspiegel mit harten Mitteln.

Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Jahre zwingt die Region Hannover zu konsequenten Gegenmaßnahmen: Seit dem 1. Juni gilt für Privatpersonen ein Bewässerungsverbot, das den weiteren Rückgang des Grundwassers aufhalten soll. Die Behörden stufen die Lage weiterhin als kritisch ein. Betroffen sind rund 1,2 Millionen Menschen im Großraum Hannover.

Wer seinen Rasen oder Garten in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr bewässert, sobald die Temperatur die 27-Grad-Marke überschreitet, muss mit empfindlichen Geldbußen rechnen – im Wiederholungsfall können diese bis zu 50.000 Euro betragen. Für die Region ist das kein Novum: Die angespannte Grundwasserlage macht solche Einschränkungen immer wieder erforderlich.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ausnahmen im Überblick

Im Netz wird die Verfügung von Hunderten Nutzerinnen und Nutzern diskutiert – die Reaktionen reichen von Verständnis bis zu scharfer Kritik. Wie das Portal Chip berichtet, müssen Betroffene in diesem Jahr mit deutlich verschärften Kontrollen rechnen.

Allerdings sind nicht alle Wassernutzungen untersagt: Private Pools und Schwimmbäder sind von der Allgemeinverfügung ausgenommen. Auch der Einsatz von Hochdruckreinigern ist weiterhin gestattet, wenngleich die Behörden dazu raten, diese nicht während der besonders verdunstungsintensiven Tagesstunden zu verwenden. Das Abkühlen von Haustieren mit dem Gartenschlauch bleibt ebenso erlaubt wie der Betrieb von Springbrunnen, sofern sie als geschlossene Wassersysteme funktionieren.

Viehtränken dürfen uneingeschränkt weiter betrieben werden.