Jetzt ist es offiziell: Café Sacher ist pleite!

Das Sacher-Café Graz schließt nach 22 Jahren seine Pforten. Die beliebte Filiale in der Herrengasse beendet kommende Woche ihren Betrieb, während andernorts neue Gastronomieangebote entstehen.

Nach 22 Jahren verabschiedet sich das bekannte Sacher-Café vom Stadtbild der Grazer Herrengasse. Die Filiale des berühmten Wiener Kaffeehauses, die sowohl unter Einheimischen als auch Besuchern großen Anklang fand, stellt mit Beginn der kommenden Woche ihren Betrieb ein. Für die traditionsreichen Räumlichkeiten im Zentrum der Altstadt konnte bislang kein definitiver Nachmieter gefunden werden.

Die Veränderungen beschränken sich nicht nur auf die Herrengasse selbst. In unmittelbarer Nachbarschaft, in der Landhausgasse, hat der Geschenkartikelladen Mac Shirty kürzlich seinen Standort zum Südtiroler Platz verlegt. Für die dadurch frei gewordenen Geschäftsräume haben bereits mehrere potenzielle Mieter konkretes Interesse bekundet.

Neue Gastronomie

Der Kaiser-Josef-Platz bereichert das gastronomische Angebot der Stadt nun mit der neu eröffneten Tapas-Bar Cielo, was auf Spanisch „Himmel“ bedeutet. In authentischem Ambiente werden hier traditionelle spanische Köstlichkeiten wie Vino, Cerveza und Sangria angeboten.

Wellness-Oase

Mitten im urbanen Trubel verspricht das neue „Spa in the City“ in der Sporgasse Erholung und Entspannung. Das Wellnessangebot wirbt mit dem Slogan „Deine Auszeit. Mitten in der City.“ und lädt zum Verweilen und Regenerieren ein.