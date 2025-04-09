Aufgeflogen: Syrer wollte Zweitfrau ins Land holen

Polygamie durch Familiennachzug könnte in Österreich zur Realität werden. Ein Fall eines Syrers mit acht Kindern von zwei Frauen zeigt, wie das verbotene Konzept der Vielehe durch rechtliche Schlupflöcher möglich wird.

Der Familiennachzug bringt nicht nur unsere Schulen an die Belastungsgrenze, sondern stellt auch die österreichische Rechtsordnung vor erhebliche Herausforderungen. Jüngst wurde ein Fall publik, der die faktische Etablierung von hierzulande verbotener Polygamie (Vielehe) über rechtliche Umwege hätte ermöglichen können. Die brisanten Details dieses Falles veröffentlichte der „Kurier“ am Dienstagabend. Es handelt sich um einen 1992 geborenen, in Österreich asylberechtigten Syrer, der im Vorjahr die Einreise für insgesamt acht Kinder sowie eine Ehefrau beantragt hatte.

Bei der Überprüfung der Geburtsdaten der Kinder schöpfte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) jedoch Verdacht. Die Kinder sollen allesamt zwischen Jänner 2019 und Mitte 2022 geboren worden sein. DNA-Tests bestätigten zwar die biologische Vaterschaft, der zeitliche Rahmen erschien jedoch kaum plausibel. Mit diesen Ergebnissen konfrontiert, gab der Syrer schließlich zu, dass er mit einer zweiten Frau verheiratet sei und vier der Kinder mit dieser gezeugt habe. In seinem Heimatland wäre eine legale Eheschließung mit bis zu vier Frauen möglich gewesen.

Das Asylamt lehnte daraufhin den Familiennachzug der Zweitfrau ab, bewilligte jedoch den Antrag für die Erstfrau samt aller acht Kinder. Zu einer tatsächlichen Einreise kam es bislang nicht, da die Bundesregierung den Familiennachzug vorübergehend für ein Jahr ausgesetzt hat. Der Fall werde derzeit nicht weiterbearbeitet, heißt es.

Rechtliche Grauzone

Besonders problematisch würde die Situation jedoch nach Ablauf dieses Moratoriums (befristete Aussetzung), sollten keine rechtlichen Änderungen erfolgen. „Es wird nicht zu verhindern sein, dass dabei Polygamie durch die Hintertür etabliert wird“, zitiert der „Kurier“ anonyme Politkreise. Dies stelle rechtlich ein äußerst heikles Terrain dar.

Der Grund für diese Einschätzung: Sobald die vier Kinder der Zweitfrau im Land wären, könnten diese unmittelbar einen Antrag auf Familiennachzug ihrer Mutter stellen – gestützt auf die Europäische Menschenrechtskonvention. „Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist hier eindeutig: Wenn die Mutter für das Wohl eines Kindes mit legalem Aufenthalt wichtig ist, muss sie nachgeholt werden. Die Kinder könnten auch ihre zwei ledigen Mütter nachholen“, bestätigt ein Familienrechtsexperte, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Gelebte Realität

Das Innenministerium betonte gegenüber dem Medium, dass im Rahmen des Familiennachzugs „grundsätzlich nur einer Ehefrau die Einreise nach Österreich gestattet“ werde. Zum konkreten Fall gab es jedoch keine Stellungnahme. Auch bei offener Deklaration einer Zweitfrau würde ein entsprechender Antrag selbstverständlich abgelehnt.

Allerdings dürfte Polygamie bereits jetzt schon gelebte Praxis in Österreich sein. „Ich würde sagen, dass wir in Österreich mindestens 100 solcher Fälle haben“, enthüllt Ednan Aslan. Dem Universitätsprofessor für Islamische Religionspädagogik ist sogar persönlich ein Fall bekannt, bei dem ein Geschäftsmann eine Türkin als Zweitfrau ins Land geholt habe. Als es zur Trennung kam, sei die Betroffene nicht nur mittellos, sondern auch ohne Aufenthaltstitel gewesen: „Wenn es heikel wird, sind diese Frauen allein und der Gewalt der Männer ausgeliefert. Das ist bittere Realität in Österreich.“

Selbst unter den bereits hier geborenen jungen Muslimen gebe es bedenkliche frauenfeindliche Tendenzen.

„Weil der Islam gerade sexy ist und junge Männer die europäische Rechtsordnung ablehnen, sehen sie es als ihr Recht an, mehrere Frauen zu besitzen – wenn sie es sich leisten können.“