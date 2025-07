Jetzt wird’s lila! McDonald’s bringt mit neuem Kult-Menü Kindheitserinnerungen zurück!

Das lila McDonald’s-Maskottchen Grimace besucht erstmals Österreich und wird ab Anfang Juli eine Tour durch alle Bundesländer unternehmen. Die beliebte Figur mit dem charakteristischen Watschelgang und einer Vorliebe für Shakes bringt dabei auch das spezielle Grimace Shake Menü mit.

Seit den 1970er Jahren verkörpert das Maskottchen mit den großen Händen bei der Fast-Food-Kette die Werte Freundschaft, Spaß und positive Stimmung.

Social-Media-Star

In jüngerer Vergangenheit erlebte Grimace eine Renaissance und entwickelte sich zu einem gefeierten Phänomen in sozialen Medien. Dort begeisterte die Figur mit Skateboard-Kunststücken, Auftritten als DJ und in der Rolle des Glücksbringers für das Baseball-Team New York Mets.

Nun steht der Österreich-Besuch bevor.

Österreich-Tour

„Nach seinem weltweiten Erfolg kommt Grimace nun endlich auch zu uns, um neue Freundschaften zu schließen – und anlässlich seines Besuchs haben wir natürlich etwas ganz Besonderes für alle Fans und Gäste geplant„, erklärt Reka Vass, die bei McDonald’s Österreich als Head of Marketing tätig ist.

Die konkreten Details zu den geplanten Aktivitäten werden in Kürze bekannt gegeben.

McDonald’s verspricht jedoch bereits jetzt: „Mit Grimace wird es garantiert nicht langweilig“.

Marketingstrategie mit Nostalgiefaktor

Hinter der Grimace-Kampagne steckt eine durchdachte Marketingstrategie. Die Einführung des Grimace Shake Menüs in den USA und Kanada führte bereits zu einer erheblichen Zunahme bei Social-Media-Interaktionen. McDonald’s verbindet geschickt Nostalgie für ältere Zielgruppen mit neuen Trends für jüngere Kunden.

Mit seiner Österreich-Tour zielt McDonald’s darauf ab, die Marke als familienfreundlich und unterhaltsam zu positionieren. Die Kampagne soll nicht nur die Markenloyalität bestehender Kunden stärken, sondern durch den viralen Charakter in sozialen Netzwerken auch neue Zielgruppen ansprechen.