JK über Buba Corelli: „Ich bin und bleibe seine Wi**svorlage!“ (VIDEO)

„Gerechtigkeit für David und Dženan“: Kundgebung in Wien für Sonntag angekündigt

Nach einer Kundgebung am Wiener Heldenplatz im Mai werden sich am kommenden Samstag, den 30. Dezember, abermals Menschen in der Hauptstadt versammeln, um auf das Schicksal von David und Dženan aufmerksam zu machen.