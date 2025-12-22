Jugendbande prügelt Vater von Satansbraten brutal nieder – Sohn setzt Kopfgeld aus

Drei Jugendliche prügelten brutal auf einen 70-jährigen Pensionisten ein und ließen ihn schwer verletzt zurück. Der Vater des bekannten Influencers „Satans Bratan“ erlitt mehrere Knochenbrüche.

In Wien-Favoriten wurde am Samstagabend ein 70-jähriger Mann Opfer eines schweren Gewaltdelikts. Der Pensionist, Vater des in sozialen Medien bekannten Influencers „Satans Bratan“, wurde zwischen 19 und 20 Uhr am Bergtaidingweg von drei jugendlichen Männern angegriffen. Nach dem Überfall ließen die Angreifer den schwer verletzten Senior zurück. Rettungskräfte transportierten ihn umgehend ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich laut Schilderungen des Sohnes, als der ältere Herr an einer Gruppe Jugendlicher vorbeigehen wollte, die den Gehweg versperrten. „Ohne erkennbaren Grund sind mehrere Teenager plötzlich auf ihn losgegangen. Mein Vater wurde brutal niedergeschlagen und massiv verprügelt“, verriet Erik 5 Minuten. Der Senior hatte kein Mobiltelefon bei sich, um Hilfe zu rufen.

Schwere Verletzungen

Die Attacke hinterließ gravierende Verletzungen beim Opfer. Der 70-Jährige erlitt multiple Frakturen im Gesicht sowie einen Schulterbruch. Zudem schlugen ihm die Angreifer mehrere Vorderzähne aus. Er befindet sich derzeit noch in medizinischer Betreuung. Die Hintergründe der Gewalttat sind noch ungeklärt. Die Angehörigen stehen unter Schock.

In seinen Stellungnahmen erwähnte der Influencer, dass sein Vater bereits zuvor in der Siedlung angegriffen worden sei. Bei einem früheren Vorfall hätten Jugendliche ihm Schläge auf den Rücken versetzt. Der aktuelle Angriff stelle jedoch eine neue Eskalationsstufe dar. Der Sohn äußerte tiefe Betroffenheit und große Sorge um das Wohlergehen seines Vaters.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Ermittlungen der Polizei wegen schwerer Körperverletzung laufen. Um die Täter zu identifizieren, bittet die Familie um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Influencer nutzt auch seine Reichweite in den sozialen Netzwerken für einen Zeugenaufruf und stellte einen Finderlohn für hilfreiche Informationen in Aussicht.

Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.