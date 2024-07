Junge Österreicher im finanziellen Notstand!

Ein beachtlicher Anteil von Österreichs Bevölkerung sieht sich weiterhin mit den schwierigen Herausforderungen der Inflation und den damit verbundenen Preissteigerungen konfrontiert.

Besonders die junge Generation zwischen 16 und 29 Jahren steht dabei unter enormem Druck, da sie sich häufig in Ausbildungsphasen oder in unsicheren Arbeitsverhältnissen befindet. Zu diesem Ergebnis kommt der Jugendmonitor der Arbeiterkammer, der die finanzielle und berufliche Situation junger Österreicher beleuchtet.

Die finanzielle Kluft

Eine Umfrage unter 1.200 jungen Menschen offenbart, wie prekär die Lage ist. Innerhalb des letzten Jahres mussten fast 50% der Befragten beim Lebensmitteleinkauf Abstriche machen. 44% fühlten sich gezwungen, bei Urlaubsplänen zu sparen. Noch besorgniserregender ist, dass 43% angaben, ihre Ersparnisse aufgebraucht zu haben, mehr als 20% ihr Konto überziehen mussten und 11% sich verschuldeten.

Auswirkungen auf Karriere und Bildung

Die wirtschaftliche Misere beeinflusst nicht nur den unmittelbaren Lebensstandard der Jugendlichen, sondern wirkt sich auch gravierend auf ihre berufliche Zukunft aus. Mehr als ein Drittel sah sich gezwungen, neben ihrer Ausbildung mehr zu arbeiten. 13% mussten den Start ihrer Aus- oder Weiterbildung verschieben, und neun Prozent waren sogar gezwungen, diese abzubrechen.

Eine Gesellschaft der Drei Schichten

Der Jugendmonitor gliedert die untersuchten Jugendlichen in drei finanzielle Schichten, die die gravierenden sozialen Unterschiede verdeutlichen: Die oberen 30% genießen ein überdurchschnittliches Einkommen, während die mittleren 40% durchschnittlich dastehen. Besonders prekär ist die Lage der unteren 30%, die oftmals am Rande der Armutsgrenze leben.

Die ungleiche Last der Kosten

Während nahezu drei Viertel der am stärksten benachteiligten Gruppe angaben, eine unvorhergesehene Ausgabe von 1.300 Euro nicht stemmen zu können, trifft dies in der Mittelschicht auf 40%, und in der obersten Schicht nur auf 12% zu. Die finanziellen Einschränkungen wirken sich ebenso auf Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Urlaub aus, wobei ein Drittel der am wenigsten Begüterten sich keinen Urlaub leisten kann.

Martina Zandonella von Foresight unterstreicht die kritische Bedeutung dieser Ergebnisse: „Die Lebensrealitäten junger Menschen in Österreich divergieren stark. Eine einfache Kategorisierung durch Generationszugehörigkeit ist nicht ausreichend, um die unterschiedlichen Herausforderungen und Perspektiven aufzuzeigen.“ Sie erwähnt, wie die aktuelle Situation vor allem diejenigen hart trifft, die bereits finanziell und sozial am Rande stehen.