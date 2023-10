„Kako druga polovica voli“ gastiert im Theater Akzent

„Wie die andere Hälfte liebt“ ist eine Komödie von Alan Ayckbourn, einem der produktivsten und meistgespielten zeitgenössischen Dramatiker. Ayckbourn kann sich rühmen, einige der angesehensten Theaterpreise gewonnen und mehr als 80 Stücke geschrieben zu haben, die weltweit aufgeführt werden. Dieses Stück hat ihm weltweiten Ruhm verschafft.

Im Kerempuh-Theater wurde es unter der Regie von Filip Detelic, einem erfahrenen Schauspieler und Komödienspezialisten, zum Leben erweckt. In dieser zeitgenössischen Farce, die sich im schnellen Rhythmus und mit beeindruckenden Charakteren abspielt, erleben Sie eine erstaunliche Abfolge von komischen Wendungen und Situationen. Unsere Helden geraten in ein immer tieferes Chaos, aus dem sie vergeblich versuchen werden, heil herauszukommen, während sie immer tiefer in den Morast ihrer Liebesentscheidungen versinken.

(FOTO: zVg.)

Drei Paare leben in nahezu identischen Wohnungen, was Ayckbourn geschickt für ein besonderes Spiel mit dem Bühnenraum nutzt. Die Frage, die sich stellt, ist, wie einzigartig wir wirklich sind oder ob wir in vorhersehbaren Bahnen leben, wie nachtaktive Tiere in unseren düsteren Käfigen, die sich endlos im Kreis drehen.

Diese Geschichte, die überall, wo sie aufgeführt wurde, das Publikum begeisterte, hinterfragt die festgelegten sozialen Normen bürgerlicher Rahmenbedingungen und die gegenläufige Leidenschaft. Können Leidenschaft und Verlangen in der Routine des vorhersehbaren Alltags überleben? Die Antwort ist ja, aber nicht unbedingt mit dem eigenen Partner…

Mit Filip Detelic, Natasa Kopec, Mia Anocic – Valentic, Marko Hergesic, Josipa Ankovic und Matija Sakoronja

Autor: Alan Ackybourn

Regie: Filip Detelic

Wann: Sonntag, 24. September 2023, 19.30 Uhr

Wo: Akzent Theater,Theresianumgasse 18, 1040 Wien

In BKS-Sprache