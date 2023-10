Dieser „Zvezde Granda“- Sänger bekommt 67.000 Euro in einer Nacht!

Nemanja Nikolic, bekannt aus der ersten Staffel des Musikwettbewerbs „Zvezde Granda“, blickt auf seine musikalische Karriere zurück, von seinen Anfängen in der Show bis hin zu seinem jetzigen Leben.

Nemanja Nikolic, der beliebte Sänger aus Serbien, der in der ersten Staffel des Musikwettbewerbs „Zvezde Granda“ das Finale erreichte, erinnert sich an seine Anfänge in der Show. Wir waren Kinder und hatten nur sie in diesem Moment. So haben sie sich uns gegenüber verhalten. Ich denke, sie haben uns richtig in diesen Job eingeführt, denn sie waren erfahrene Leute und wir alle waren Kinder vom Land“, reflektiert Nikolic.

Nach dem Wettbewerb setzte Nikolic seine musikalische Karriere fort und erlangte enorme Popularität. Doch trotz des Ruhms und der Erfolge, sehnt er sich nach der Vergangenheit zurück. „Ich würde gerne diese Zeit zurückbringen. Es ist schnell vergangen, es sind schon 20 Jahre vergangen. Es ist einfach unglaublich“, gesteht er.

67.000 Euro Trinkgeld

Nikolic sprach auch über sein Einkommen und enthüllte, dass das größte Trinkgeld, das er jemals verdient hat, 67.000 Euro für eine Nacht war. Doch trotz des finanziellen Erfolgs, ist es das Familienleben, das für ihn zählt. „Ich war jung und wollte etwas Neues. Ich habe mich durchgesetzt, das kann ich frei sagen. Ich habe Wurzeln in Belgrad geschlagen. Ich habe eine Familie und Kinder und das ist es. Sie sind Belgrader und ich komme aus Doljevac“, sagt der Sänger.

Auch nach all den Jahren hält Nikolic noch Kontakt zu seinen Kollegen aus der ersten Besetzung von „Zvezde Granda“. „Wir sind viel gereist, das sind wunderbare Erinnerungen. Wir erinnern uns oft an diese schönen Tage, wir hören und sehen uns“, erzählt er.